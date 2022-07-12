УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія готується до анексії українських територій - розвідка

12 липня 2022, 19:48

У РФ готують законодавчу базу, яка дозволить Кремлю анексувати території. Роздача російських паспортів також пов'язана з цим.

референдум, паспорт РФ
РФ готується до анексії української території / 24 канал, ДПСУ

Росія готується до якнайшвидшого приєднання до свого складу тимчасово окупованих територій України. Саме для цього окупаційна влада роздає українцям паспорти РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його даними, РФ вже готує законодавство, яке дозволить Кремлю анексувати українські землі.

"Ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, пов'язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій в Російську Федерацію — в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня — це єдиний день голосування", — сказав Скібіцький.

Він також додав, що стратегічною метою Росії була повна окупація України. Однак цю мету досягти так і не вдалося.

читайте такожРФ кине сили на повну або часткову анексію Харківщини - ISW

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ в спрощеному порядку.

Нагадаємо, в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ.

Також раніше в Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.

Інші новини:

війна в Україні референдум Володимир Путін російське вторгнення Росія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:37

Обіцяють гроші: на Херсонщині окупанти полюють за "головами" українських активістів

20:35

Кількість загиблих збільшується: у Часовому Яру з-під завалів витягли вже 45 тілВідео

20:33

"Я - п'яниця": путініст Лепс пояснив свій успіх в Росії та розповів про заробіткиВідео

20:33

ЗСУ змусили окупантів тікати при штурмі поблизу 8 населених пунктів – ГенштабВідео

20:17

Сергій Стерненко. Бавовна у Новій Каховці викликала істерику у загарбниківВідеоблоги

Реклама
19:51

Держдума РФ збереться на позачергове засідання: експерт розповів, на що чекати Україні

19:48

Росія готується до анексії українських територій - розвідкаВідео

19:36

YouTube забанив телеграм ще одного російського пропагандиста

19:25

Полякова образила українців, захищаючи свого чоловіка

19:21

Невдачі, як з рогу достатку: 2 знака зодіаку в зоні ризику в найближчі дніВідео

19:18

Волосся росте як на дріжджах: дешева нікотинова кислота створить диво з вашим волоссямВідео

19:18

Дмитро Комаров продав "дорослу іграшку" за рекордну суму на користь ЗСУ

19:17

ЗСУ сьогодні в ударі: на Херсонщині палає черговий склад боєприпасів окупантівВідео

19:14

Які продукти знижують тиск: що можна і не можна їсти при гіпертонії

18:55

Залякування від Росії: як Путін знову спробує переконати ЛукашенкаПогляд

18:52

Дієтологи багато недоговорюють: в якому вигляді найкраще їсти курячі яйця, щоб не повніти

18:30

"У Кремлі продовжують жувати соплі": Гіркін звинуватив російське командування в бездіяльностіВідео

18:21

Привітання з ювілеєм жінці, красиві картинки і стильні листівки в день свята

18:03

Гороскоп на завтра, 13 липня 2022: Овнам - випробування долі, Скорпіонам - неприємності, Рибам - грошіВідео

17:49

ЗСУ ліквідували командира мотострілецької дивізії РФ: тіло впізнали тільки по ДНКВідео

Реклама
17:44

"Скільки можна це лицемірство проявляти": українська ведуча накинулася на Софію Ротару

17:31

Російські бомбардувальники можна і треба збивати: Жданов назвав головні умовиВідео

17:30

Прикмети на 13 липня: що не можна робити в Собор дванадцяти апостолів і як залучити удачуВідео

17:18

Лоліта зізналася в любові до Росії і назвала її батьківщиною

17:03

Мужні та відважні: Британія показала, як тренує українських військовихВідео

16:58

Кривавий обстріл РФ Часового Яру: з-під завалів дістали тіла 38 загиблихВідео

16:55

Дорофєєва вже не соромиться стосунків з Кацуріним: співачка показала романтичне фото

16:47

10 танків Leopard і 20 бронетранспортерів M113: Іспанія планує передати Україні важку технікуВідео

16:32

РФ не зможе обороняти рубежі: Жданов назвав два сценарії розвитку війни в Україні

16:28

Як прокачати свій мозок і стати розумнішими: найкращі поради

16:01

Перелом у війні та звільнення міст: несподіваний прогноз астрологівВідео

15:53

Вихідні в серпні 2022 в Україні: як відпочиватимемо в умовах воєнного стану

15:40

Кому категорично не можна їсти вишню та чим вона шкідлива

15:38

Що лікує чорниця: користь ягоди і її "чарівні" властивості

15:35

Довела Сергія Притулу до сліз: 10-річна українка зібрала гроші для ЗСУ своїм талантом

15:16

Нова пошта відправлятиме посилки по-новому: головні зміниВідео

15:13

"Обговоримо ваше": військовий експерт пояснив, навіщо Путіну зараз потрібні переговориВідео

15:09

Язик та серце заморозив: адвокат та наречений із ток-шоу убив та розчленував кохану на КиївщиніФотоВідео

15:01

Називав захисників "гарматним м'ясом": мажор з Кривого Рогу поплатився за образи ЗСУВідео

14:47

Розвідники визволили з полону 5 українців під час спецоперації на ХерсонщиніВідео

Реклама
14:34

"Ми не раби": Шевчук спробував виправдати мовчання росіян про війну в Україні

14:32

Потужні вибухи та чорний дим: під Мелітополем підірвали базу з технікою окупантів РФВідео

14:20

Пропаганда РФ мовчить про генералів на війні з Україною: Путін побоюється появи "авторитету" - ЗМІВідео

14:19

"А я вам зараз покажу…": Лукашенко злякався НАТО і розповів, звідки готується "напад" на РФВідео

14:05

HIMARS стерли в порошок склади РФ: з'явилися супутникові знімки з Нової КаховкиВідео

14:03

З днем народження, мамо - зворушливі привітання і душевні картинки найріднішій людині

13:37

Понад 10 жертв: в Ізюмі окупанти накрили касетними бомбами людей, які ловили мобільний зв'язокВідео

13:36

"Бавовна зайшла в гості": ЗСУ знищили штаб окупантів і стоянку з технікою в КадіївціВідео

13:06

Київ не впав, а Україну не вдалося включити до складу РФ: у Байдена заявили про провал ПутінаВідео

13:02

Роблять три ін'єкції перед атакою: окупанти масово вмирають від передозування наркотиками

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти