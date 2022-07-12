Росія готується до анексії українських територій - розвідка

РФ готується до анексії української території / 24 канал, ДПСУ

Росія готується до якнайшвидшого приєднання до свого складу тимчасово окупованих територій України. Саме для цього окупаційна влада роздає українцям паспорти РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його даними, РФ вже готує законодавство, яке дозволить Кремлю анексувати українські землі.

"Ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, пов'язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій в Російську Федерацію — в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня — це єдиний день голосування", — сказав Скібіцький.

Він також додав, що стратегічною метою Росії була повна окупація України. Однак цю мету досягти так і не вдалося.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ в спрощеному порядку.

Нагадаємо, в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ.

Також раніше в Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.

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