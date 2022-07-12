Залп HIMARS під Шахтарськом "обезголовив" елітну дивізію ВДВ РФ

РСЗВ HIMARS / Колаж фото УНІАН Lockheed Martin

В результаті удару українських військових з РСЗВ у районі Шахтарська загинули майже всі заступники командира однієї з дивізій РФ.

Ще один заступник командира - важко поранений. Про це повідомляє Стратком Збройних сил України.

"За результатами вогневого ураження в районі нп Шахтарськ загинули всі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ, крім одного (позивний "Борсук", він у важкому стані)", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні був ліквідований начальник служби ракетно-артилерійського озброєння 58-ї армії (в/ч 47084, Владикавказ) Південного військового округу Збройних сил РФ Валентин Данілов.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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