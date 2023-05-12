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У боях за Україну загинув син учасника національно-визвольної боротьби 70-х років Володимир Вітів

Анна Ярославська
12 травня 2023, 10:43 оновлено 12 травня, 10:50
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Володимир Вітів став на захист рідної землі з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже з дитинства виховувався справжнім патріотом.
Володимир Вітів
Володимир Вітів загинув, захищаючи Україну / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/chortkiv.city.council

У боях з російськими окупантами загинув 44-річний захисник України Володимир Вітів. Його батько Петро Вітів був учасником національно-визвольної боротьби, входив до підпільної патріотичної Росохатської групи.

Володимир Вітів став на захист рідної землі з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже з дитинства виховувався справжнім патріотом. Про загибель воїна повідомили у Чортківській міській раді.

"Занадто часто останнім часом в Чортківську громаду надходять звістки, від яких кожен раз холоне кров. Захищаючи Україну від московської орди, загинув уродженець села Росохач Володимир Вітів. Тепер Герою назавжди 44", - повідомили на малій батьківщині загиблого.

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Володимир приєднався до сил оборони України як доброволець.

"Він з дитинства, як ніхто інший, знав, що таке Україна та якою ціною сотнями років набувалося право на її самостійність. Його батько - Петро Вітів - відомий у нашому краї учасник національно-визвольної боротьби, член підпільної патріотичної Россохацької групи, яка в ніч з 21 на 22 січня 1973 року розвісила в Чорткові українські національні прапори та розклеїла антирадянські листівки на честь 55-ї річниці проголошення незалежності УНР. Був заарештований 11 квітня 1973 року. Через неповнолітність кримінальну справу не було порушено; звільнений з-під варти 18 квітня 1973 року", – розповіли в Чортківській міськраді.

Свою кохану дружину Володимир зустрів у Теребовлі. Там пара одружилася, народила і виховувала сина.

Багато років Володимир важко працював за кордоном, будував разом з сім'єю плани.

12 травня о 13 годині в соборі Верховних апостолів Петра і Павла місцеві жителі зустрічатимуть полеглого захисника України.

Далі похоронний кортеж відправиться в його рідне село Росохач.

Володимира Вітіва ховатимуть у Росохачі в суботу, 13 травня.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт. Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин.

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