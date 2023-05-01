У боях з окупантами загинув молодий захисник України з Дніпропетровщини: йому було всього 23 роки

Україна втратила ще одного свого вірного сина, який героїчно бився з російськими окупантами. Максим Гостєв загинув, виконуючи бойове завдання.

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Максим Гостєв загинув, захищаючи Україну / Фото facebook.com/vakulove, УНІАН

У боях за свободу України загинув молодий захисник Максим Гостєв з Криворізького району Дніпропетровської області. Воїну ЗСУ було всього 23 роки.

"Під час виконання бойового завдання обірвалося молоде життя ще одного нашого Героя - загинув Гостєв Максим Сергійович, 22.08.1999 року народження", - йдеться у Facebook Вакулівської територіальної громади.

Максима згадують як доброго сина своїх батьків, кращого брата, гідного нащадка своєї нації та воїна, вірного військовій присязі.

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"Словами не вгамувати пекучий біль і не залікувати рани в душі матері, рідних, друзів, знайомих", – йдеться у повідомленні.

В останню дорогу воїна Максима Гостєва близькі та небайдужі земляки провели 30 квітня в його рідному селі Вакулове.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника з приводу непоправної втрати. У ці гіркі хвилини ми всією спільнотою схиляємо голови в скорботній пошані перед пам'яттю Героя, який віддав молоде життя, захищаючи спокій кожного українця", – йдеться у некролозі.

Як повідомляв Главред, в боях за Бахмут Донецької області загинув 26-річний американський волонтер Купер "Гарріс" Ендрюс. Він був членом Іноземного легіону, а пізніше - Комітету опору. Загиблий був у США морським піхотинцем і не афішував своє перебування на фронті в Україні.

Раніше в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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