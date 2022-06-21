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У бою за Україну загинув другий доброволець із США Стівен Забельські

21 червня 2022, 10:23

Американець був ветераном армії США та загинув на міні біля Дорожнянки на Запоріжжі 15 травня. У нього залишилася дружина і п'ятеро прийомних дітей.

Доброволець із США Стівен Забельські загинув в Україні
Доброволець із США Стівен Забельські загинув в Україні/ Фото УНІАН, recordernews.com

В Україні загинув 52-річний громадянин США Стівен Д. Забельські. Воїн був убитий в бою біля Дорожнянки на Запоріжжі 15 травня.

Як йдеться у некролозі, у чоловіка залишилася дружина, п'ятеро прийомних дітей, сім братів і сестер. Про це пише The Washington Post з посиланням на слова офіційного представника США.

Новина про смерть Забельські широко поширилися після того, як журнал Rolling Stone з посиланням на кілька людей, знайомих з обставинами смерті американця, повідомив, що він був ветераном армії США та загинув на міні.

Спроби зв'язатися з сім'єю Забельські не увінчалися успіхом. Він був родом з Нью-Йорка і прожив там більшу частину свого життя. Потім переїхав до Флориди. Працював на будівництві.

Офіційно Стівен Д. Забельські став другим добровольцем із США, загиблим у війні України проти Росії.

Забельський загинув приблизно через два тижні після того, як сім'я 22-річного ветерана Корпусу морської піхоти США Віллі Джозефа Канселя повідомила, що він був убитий під час бойових дій в Україні.

Іноземні військові в полоні у Росії

Громадяни США - 39-річний Олександр Дрюке і 27-річний Енді Хюйн, які воювали на боці України - імовірно, потрапили в полон до російських солдатів. Про це 15 червня писали з посиланням на товаришів по службі та близьких американців видання The Telegraph і телеканал СNN.

Обидва американці - з Алабами. Друке - колишній старший сержант армії, який служив в Іраку і Кувейті, а Хюйн — колишній капрал морської піхоти, який служив в Тихоокеанському регіоні.

Дрюке і Хюйн могли потрапити в полон на початку червня під час боїв в селі Ізбицьке на північний схід від Харкова. У Держдепартаменті США повідомили CNN, що їм "відомо про непідтверджені повідомлення про двох громадян США, захоплених в полон в Україні".

На початку червня суд так званої "ДНР" засудив британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Сааудуна Брагіма до смертної кари. Вони були визнані "найманцями і винними в здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення "конституційного ладу" в "ДНР".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати, що американців, які потрапили в полон під Харковом, не чекатиме смертна кара в "ДНР". Речник Кремля вважає, що вони не перебувають під захистом Женевської конвенції, бо нібито не мають відношення до Збройних Сил України. На заперечення журналіста про те, що РФ не може цього знати, Пєсков відповів, що буде проведено розслідування.

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