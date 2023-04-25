У боях за Україну загинув 33-річний доброволець Олександр Кравчук

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув доброволець Олександр Кравчук з Первомайська Дніпропетровської області. Свій останній бій він прийняв 10 квітня в Харківській області. Про трагедію повідомила пресслужба Первомайської міської ради.
Олександр Кравчук пішов на фронт добровольцем і служив у 92–й бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Герою в цьому році повинно було виповнитися 34 роки.
Все своє життя Олександр прожив у Первомайську. Навчався в місцевій школі №2, а після закінчення навчання працював на шахті Ювілейній.
Попрощалися з героєм 17 квітня на вулиці Захисників України.
"Першотравнева громада, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам Кравчука Олександра Сергійовича. Поділяємо біль вашої втрати і сумуємо разом з вами", — повідомили у пресслужбі.
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