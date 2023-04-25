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У боях за Україну загинув 33-річний доброволець Олександр Кравчук

Анна Ярославська
25 квітня 2023, 01:36
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Олександр Кравчук приєднався до 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка як доброволець. Йому було всього 33 роки.
Олександр Кравчук
Олександр Кравчук загинув у боях за свободу України / Фото pershrada.gov.ua

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув доброволець Олександр Кравчук з Первомайська Дніпропетровської області. Свій останній бій він прийняв 10 квітня в Харківській області. Про трагедію повідомила пресслужба Первомайської міської ради.

Олександр Кравчук пішов на фронт добровольцем і служив у 92–й бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Герою в цьому році повинно було виповнитися 34 роки.

Все своє життя Олександр прожив у Первомайську. Навчався в місцевій школі №2, а після закінчення навчання працював на шахті Ювілейній.

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Попрощалися з героєм 17 квітня на вулиці Захисників України.

"Першотравнева громада, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам Кравчука Олександра Сергійовича. Поділяємо біль вашої втрати і сумуємо разом з вами", — повідомили у пресслужбі.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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