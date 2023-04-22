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У боях за місто-фортецю Бахмут загинув батько трьох дітей з Харківщини

Анна Ярославська
22 квітня 2023, 01:35
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Під час виконання бойового завдання у складі Збройних Сил України Вадим Закалістов отримав поранення, несумісні з життям.
Вадим Закалістов
Вадим Закалістов загинув у боях за Бахмут / Фото facebook.com/vodolaga.sel.rada, УНІАН

У боях за місто Бахмут Донецької області віддав своє життя 36-річний житель селища Нова Водолага Харківської області Вадим Закалістов. Він пішов захищати країну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Без батька залишилися троє дітей.

Трагічну новину повідомив голова селищної ради Олександр Єсін. За його словами, Вадим Закалістов прийняв свій останній бій 17 квітня.

Захисник України був водієм зенітного артилерійського відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу. Під час виконання бойового завдання у складі Збройних Сил України він отримав поранення, несумісні з життям.

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"Перестало битися серце молодого, відважного, сміливого воїна й турботливого чоловіка і батька", - написав Єсін.

Вадим Закалістов навчався в Нововодолазькій школі-інтернаті й там зустрів кохання всього життя.

"Одружившись у зовсім ще юному віці, разом з дружиною створили міцну сім'ю, виховували дітей в злагоді й любові. Він був справжнім господарем, відповідальним, порядним чоловіком і чуйним і люблячим татом. Найбільше турбувався про свою сім'ю, був дивно добрим і щирим (...) Ціною свого життя, в якому було б ще безліч хороших приємних подій та турбот, Вадим Закалістов боровся за мир для своїх дітей та для нас з вами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув військовослужбовець зведеного підрозділу з Полтави Юрій Боженко. Він одним з перших став на захист Бахмута.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт. Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню дорогу в рідному селі Літин.

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