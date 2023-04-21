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Одним з перших став на захист Бахмута: в боях за Україну загинув захисник з Полтави Юрій Боженко

Анна Ярославська
21 квітня 2023, 08:21 оновлено 21 квітня, 08:25
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Старший сержант Юрій Боженко був бійцем зведеної роти охорони Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Юрій Боженко
Обставини загибелі Юрія Боженка невідомі / Фото: Facebook, УНІАН

У боях за Україну загинув військовослужбовець зведеного підрозділу з Полтави Юрій Боженко. Він одним з перших став на захист Бахмута.

Старший сержант Юрій Боженко був бійцем зведеної роти охорони Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які тривалий час виконували бойові завдання на передовій в районі Бахмута, повідомили у соцмережах.

Друзі та знайомі згадують Юрія як сильного, мужнього, чесного та патріотичного громадянина.

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Обставини загибелі Героя України невідомі.

Як повідомляв Главред, на фронті загинув випускник Київського міжнародного університету (КиМУ) Василь Матійчук. Він пішов на війну добровольцем майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Весь рік захисник провів у боях з ворогом на Запоріжжі.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт.

Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин.

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