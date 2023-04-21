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"Пішов добровольцем в ЗСУ, хоч його не хотіли брати": на фронті загинув соліст балету Одеської опери

Альона Вороніна
21 квітня 2023, 08:57 оновлено 21 квітня, 09:35
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Боєць став на захист Батьківщини добровольцем. Під час виконання чергового бойового завдання його життя обірвалося.
Погибший воин, солист балета Одесской оперы Ярослав Янчишен
На фронті загинув соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен/ Facebook-сторінки Янчишена та Одеської опери

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув соліст балету Одеського національного академічного театру опери й балету Ростислав Янчишен. Він захищав Україну від російських окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії, проте 19 квітня життя українського воїна обірвалося.

Воїн-кулеметник не дожив місяць до свого 32-річчя. Страшну звістку повідомив у Facebook театральний режисер Євген Лавренчук.

"Жахлива новина. Війна вбила Ростислава Янчишена, соліста балету Одеської опери. Вічна усмішка, світлий погляд – так тебе запам'ятають колеги... Коли його не прийняли в лави ЗСУ, він пішов у тероборону. Патріот, доброволець. Ростислав Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна та світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!" – написав Лавренчук.

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В Одеській опері розповіли, що Ростислав Янчишен працював у них упродовж 10 років. Коли почалася повномасштабна війна, він не зміг стояти осторонь і пішов захищати Батьківщину від російських загарбників. Тепер українському воїну назавжди залишиться 31, із сумом зазначили в опері.

"Світла, талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії", – сказав завідувач балетної трупи театру Гаррі Севоян.

Ростислав Янчишен народився 20 травня 1991 року в місті Кам’янець-Подільський на Хмельниччині. Він отримав хореографічну підготовку у мистецькому навчальному закладі Києва, після чого за розподілом потрапив в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету.

Товариші по службі наголошують, що Янчишен мав активну громадянську позицію, був високоосвіченою і духовною людиною.

Ростислав від початку повномасштабної війни хотів потрапити у ЗСУ, але його не взяли. Тоді він вступив до лав тероборони. Коли ж нарешті потрапив у Збройні сили України, то після навчання у військовому навчальному центрі він відправився на схід, у Донецьку область. Ростислав служив кулеметником. 19 квітня життя воїна обірвалося.

  • Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен
    Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен Facebook-сторінки Янчишена і Одеської опери
  • Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен
    Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен Facebook-сторінки Янчишена і Одеської опери
  • Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен
    Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен Facebook-сторінки Янчишена і Одеської опери
  • Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен
    Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен Facebook-сторінки Янчишена і Одеської опери
  • Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен
    Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен Facebook-сторінки Янчишена і Одеської опери
  • Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен
    Загиблий воїн, соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен Facebook-сторінки Янчишена і Одеської опери

Раніше повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 41-річний майстер спорту з веслування Олександр Дикий. Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії Олександр Дикий вступив до лав ЗСУ і мужньо захищав нашу країну. Життя захисника обірвалося 16 квітня на Донбасі.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув військовослужбовець зведеного підрозділу з Полтави Юрій Боженко. Він одним з перших став на захист Бахмута. Старший сержант Юрій Боженко був бійцем зведеної роти охорони Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які тривалий час виконували бойові завдання на передовій в районі Бахмута.

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