"Пішов добровольцем в ЗСУ, хоч його не хотіли брати": на фронті загинув соліст балету Одеської опери

Боєць став на захист Батьківщини добровольцем. Під час виконання чергового бойового завдання його життя обірвалося.

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На фронті загинув соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен/ Facebook-сторінки Янчишена та Одеської опери

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув соліст балету Одеського національного академічного театру опери й балету Ростислав Янчишен. Він захищав Україну від російських окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії, проте 19 квітня життя українського воїна обірвалося.

Воїн-кулеметник не дожив місяць до свого 32-річчя. Страшну звістку повідомив у Facebook театральний режисер Євген Лавренчук.

"Жахлива новина. Війна вбила Ростислава Янчишена, соліста балету Одеської опери. Вічна усмішка, світлий погляд – так тебе запам'ятають колеги... Коли його не прийняли в лави ЗСУ, він пішов у тероборону. Патріот, доброволець. Ростислав Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна та світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!" – написав Лавренчук.

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В Одеській опері розповіли, що Ростислав Янчишен працював у них упродовж 10 років. Коли почалася повномасштабна війна, він не зміг стояти осторонь і пішов захищати Батьківщину від російських загарбників. Тепер українському воїну назавжди залишиться 31, із сумом зазначили в опері.

"Світла, талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії", – сказав завідувач балетної трупи театру Гаррі Севоян.

Ростислав Янчишен народився 20 травня 1991 року в місті Кам’янець-Подільський на Хмельниччині. Він отримав хореографічну підготовку у мистецькому навчальному закладі Києва, після чого за розподілом потрапив в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету.

Товариші по службі наголошують, що Янчишен мав активну громадянську позицію, був високоосвіченою і духовною людиною.

Ростислав від початку повномасштабної війни хотів потрапити у ЗСУ, але його не взяли. Тоді він вступив до лав тероборони. Коли ж нарешті потрапив у Збройні сили України, то після навчання у військовому навчальному центрі він відправився на схід, у Донецьку область. Ростислав служив кулеметником. 19 квітня життя воїна обірвалося.

Раніше повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 41-річний майстер спорту з веслування Олександр Дикий. Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії Олександр Дикий вступив до лав ЗСУ і мужньо захищав нашу країну. Життя захисника обірвалося 16 квітня на Донбасі.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув військовослужбовець зведеного підрозділу з Полтави Юрій Боженко. Він одним з перших став на захист Бахмута. Старший сержант Юрій Боженко був бійцем зведеної роти охорони Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які тривалий час виконували бойові завдання на передовій в районі Бахмута.

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