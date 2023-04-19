Вдома його не дочекалася наречена: на фронті загинув випускник КиМУ Василь Матійчук

Василь Матійчук пішов на війну добровольцем майже одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.

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Василь Матійчук загинув через снаряд, який окупанти скинули з дрона / Фото: УНІАН , facebook.com/prydmamariia

На фронті загинув випускник Київського міжнародного університету (КиМУ) Василь Матійчук. Він пішов на війну добровольцем майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Весь рік захисник провів у боях з ворогом на Запоріжжі.

Воїн загинув 8 квітня 2023 року через снаряд, який окупанти скинули з дрона. Його смерть була миттєвою. Про це у Facebook повідомила одногрупниця Василя Марія Прідьма.

"Він був очима своїх побратимів, завдяки його увазі та сміливості збережені десятки життів наших захисників. Ніколи не відсиджувався за чиєюсь спиною. Завжди йшов першим напролом. Побратими кажуть, що втратили кращого бійця", – написала Прідьма.

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Вдома військового не дочекалася наречена.

Друзі воїна створили петицію про присвоєння Василю звання Героя України посмертно. Підписати звернення можна за посиланням. Всього необхідно зібрати 25 тисяч підписів, щоб петицію розглянув президент України.

"Я його пам'ятаю веселим і щирим, простим хлопцем", – додала одногрупниця полеглого Героя.

Василь Матійчук / Фото facebook.com/prydmamariia

Як повідомляв Главред, 17 квітня на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Він був народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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