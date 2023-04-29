"Чоловік кинувся до кімнати, де спали діти, а там – порожнеча": зросла кількість загиблих дітей в Умані

Під час ідентифікації тіл виявилося, що загинули п’ятеро дітей – двоє хлопчиків і троє дівчаток.

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Ідентифікація тіл показала, що в Умані загинули п'ятеро дітей/ Facebook Ігор Клименко

Ракетний удар країни-агресорки РФ по багатоповерхівці в Умані 28 квітня забрав життя 23 людей. У поліції уточнили, що кількість загиблих дітей збільшилася до п’яти – такі результати були оголошені після проведення ідентифікації тіл.

Раніше вважалося, що серед загиблих було четверо дітей. Оновлені дані повідомив очільник МВС Ігор Клименко у Facebook.

"У процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", – написав Клименко.

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Він розповів, що наразі були ідентифіковані 22 тіла. Одна жінка вважається безвісти зниклою, її пошуки продовжуються.

"Замість кімнати, де спали двоє дітей, була порожнеча"

Місцева журналістка Аліна Золотухіна розповіла у коментарі "Громадському радіо", що рятувальники розбирали завали весь день і всю ніч. Розбір завалів продовжується.

Також вона зазначила, що спілкувалася з багатьма постраждалими, рідні яких опинилися під завалами.

"Один із них це чоловік. Після вибуху він кинувся до кімнати, де спали двоє дітей, а на місці кімнати – порожнеча. І цей чоловік сидів з порожнім поглядом до самого вечора і чекав бодай якоїсь звістки. У нього кілька разів стався нервовий зрив, попри те, що медики вкололи йому чимало заспокійливих", – розповіла Золотухіна.

Журналістка також зазначила, що волонтери і міська влада відкрили рахунки, на які усі небайдужі можуть надіслати гроші для допомоги постраждалим. Крім цього, був організований штаб, через який координується пошук близьких.

Ракетний удар РФ по Умані 28 квітня

У ніч на п’ятницю, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетного удару було нанесено по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку – там був зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

Загалом відомо про 23 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, з яких п’ятеро дітей. Також в результаті ракетної атаки постраждали щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні.

У мережі з’явилося відео, як чоловік, який дивом вижив тієї ночі, зі сльозами на очах називає сусідів, з якими він вже ніколи не зможе зустрітися та поговорити. Чоловік стверджує, що у цьому будинку всі були своїми. Люди знали один одного і дружили. Вони всі заселилися у будинок ще у 1993 році, коли його здали в експлуатацію.

Дивіться відео розповіді жінки, якій вдалося вижити разом з сім'єю під час ракетного удару окупантів по Умані:

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