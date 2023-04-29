УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Чоловік кинувся до кімнати, де спали діти, а там – порожнеча": зросла кількість загиблих дітей в Умані

Альона Вороніна
29 квітня 2023, 14:20 оновлено 29 квітня, 14:23
311
Під час ідентифікації тіл виявилося, що загинули п’ятеро дітей – двоє хлопчиків і троє дівчаток.
Ракетный удар по Умани
Ідентифікація тіл показала, що в Умані загинули п'ятеро дітей/ Facebook Ігор Клименко

Ракетний удар країни-агресорки РФ по багатоповерхівці в Умані 28 квітня забрав життя 23 людей. У поліції уточнили, що кількість загиблих дітей збільшилася до п’яти – такі результати були оголошені після проведення ідентифікації тіл.

Раніше вважалося, що серед загиблих було четверо дітей. Оновлені дані повідомив очільник МВС Ігор Клименко у Facebook.

"У процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", – написав Клименко.

відео дня

Він розповів, що наразі були ідентифіковані 22 тіла. Одна жінка вважається безвісти зниклою, її пошуки продовжуються.

"Замість кімнати, де спали двоє дітей, була порожнеча"

Місцева журналістка Аліна Золотухіна розповіла у коментарі "Громадському радіо", що рятувальники розбирали завали весь день і всю ніч. Розбір завалів продовжується.

Також вона зазначила, що спілкувалася з багатьма постраждалими, рідні яких опинилися під завалами.

"Один із них це чоловік. Після вибуху він кинувся до кімнати, де спали двоє дітей, а на місці кімнати – порожнеча. І цей чоловік сидів з порожнім поглядом до самого вечора і чекав бодай якоїсь звістки. У нього кілька разів стався нервовий зрив, попри те, що медики вкололи йому чимало заспокійливих", – розповіла Золотухіна.

Журналістка також зазначила, що волонтери і міська влада відкрили рахунки, на які усі небайдужі можуть надіслати гроші для допомоги постраждалим. Крім цього, був організований штаб, через який координується пошук близьких.

  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред
  • Ракетний удар по Умані 28 квітня
    Ракетний удар по Умані 28 квітня Главред

Ракетний удар РФ по Умані 28 квітня

У ніч на п’ятницю, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетного удару було нанесено по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку – там був зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

Загалом відомо про 23 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, з яких п’ятеро дітей. Також в результаті ракетної атаки постраждали щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні.

У мережі з’явилося відео, як чоловік, який дивом вижив тієї ночі, зі сльозами на очах називає сусідів, з якими він вже ніколи не зможе зустрітися та поговорити. Чоловік стверджує, що у цьому будинку всі були своїми. Люди знали один одного і дружили. Вони всі заселилися у будинок ще у 1993 році, коли його здали в експлуатацію.

Дивіться відео розповіді жінки, якій вдалося вижити разом з сім'єю під час ракетного удару окупантів по Умані:

Читайте також:

війна в Україні ракета Умань Черкаська область вторгнення Росії новини Умані ракетний удар
Реклама

Головне за день

У ПриватБанку масштабний збій: не працюють термінали, неможливо зняти готівку

У ПриватБанку масштабний збій: не працюють термінали, неможливо зняти готівку

15:20 Гроші
Коли армія України підійде до Криму, побачите, як війська Росії тікатимуть - Зеленський

Коли армія України підійде до Криму, побачите, як війська Росії тікатимуть - Зеленський

15:01 Політика
"Божа кара за Умань": у ГУР розповіли деталі потужної "бавовни" в Севастополі

"Божа кара за Умань": у ГУР розповіли деталі потужної "бавовни" в Севастополі

14:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:22

Дівчина використовує тканину замість туалетного паперу: вона пояснила свій дивний вибір

15:20

У ПриватБанку масштабний збій: не працюють термінали, неможливо зняти готівку

15:01

Коли армія України підійде до Криму, побачите, як війська Росії тікатимуть - ЗеленськийВідео

14:50

"Божа кара за Умань": у ГУР розповіли деталі потужної "бавовни" в Севастополі

14:49

Риси обличчя вказують на особливості характеру: що може сказати про людину форма губВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:42

Дозняв "Голос" і поїхав: блогер повідомила, що Потап виїхав з УкраїниВідео

14:23

Медведєв забився в істериці через слова Зеленського про Крим і пригрозив "актами відплати"Відео

14:20

"Чоловік кинувся до кімнати, де спали діти, а там – порожнеча": зросла кількість загиблих дітей в УманіФотоВідео

14:03

Не перекушувати і їсти повільно: українська зіркова спортсменка поділилася секретом стрункості

Реклама
13:26

Путін - терорист, говорити з ним ні про що не можна - ЗеленськийВідео

13:13

"Вся армія РФ може потрапити в оточення": астролог назвав дату можливого наступу ЗСУВідео

13:10

"Може тривати навіть десятиліттями": Зеленський застеріг від затяжної війни в Україні

13:07

"Боляче і дорого": Тіна Кароль заявила, що видаляє кліп, який знімали росіяниВідео

12:47

ЗСУ - про ситуацію на лівобережжі Дніпра: армія знищує війська РФ перед наступомВідео

12:35

Найдорожчі годинники часів СРСР, за якими ганяється весь світ

12:30

Перша фаза контрнаступу почалася: Світан розповів про те, що відбувається на фронтіВідео

12:30

У Росії помер популярний телеведучий, актор кіно і серіалів

12:15

Загадка, яка під силу лише найуважнішим: потрібно правильно порахувати кроликів за 11 секунд

12:00

Як прати капронові колготки у пральній машині: 10 головних правил, які врятують тендітний виріб

12:00

У вересні Путін благатиме Сі Цзіньпіна стати посередником у переговорах з Україною - КуликЕксклюзив

Реклама
11:49

Страх контрнаступу ЗСУ: війська РФ у Маріуполі ставлять вогневі точки посеред звалищаВідео

11:31

Як позбутися від раннього бур'яну: допоможуть 4 народні засоби

11:21

Головоломка, яка під силу не всім: потрібно знайти 3 відмінності між картинками за 8 секунд

11:13

"Більше немає часу": російська сенаторка в істериці закликала вдарити по Одесі після "бавовни" в Криму

11:07

"Господи, спаси і збережи": точне попадання HIMARS по базі російських офіцерів потрапило на відеоВідео

10:52

Сяятимуть, ніби щойно з магазину: 6 способів, як легко відбілити білі речі

10:44

Терорист Гіркін закотив істерику через вибухи в Севастополі і потролив ПутінаВідео

10:18

Кліп знімали росіяни: Тіна Кароль потрапила в скандалВідео

09:52

Путін "узаконив" депортацію українців з окупованих територій: в ISW пояснили плани Кремля

09:51

Україна планує контрнаступ і здатна повернути Крим - ЗеленськийВідео

09:45

"Як вже це все набридло": росіяни б'ються в істериці через вибухи в Севастополі

09:10

"Гидота, убозтво, просто гидота": дружину Петросяна "прорвало" після концерту Кіркорова

08:56

Троє дітей лишилися без батька: у бою з окупантами загинув 33-річний захисник з Одещини

08:48

Бійці ЗСУ просунулися в західній частині Донецької області - ISWВідео

08:20

Говоримо - Сі, маємо на увазі - ПуПогляд

08:03

У Росії збираються судити викрадену 14-річну українку - омбудсмен

07:35

"Бавовна" в Севастополі, стовп диму видно за кілометри: окупанти заявили про атаку БПЛАВідео

06:21

Сі Цзіньпін повірив в українську перемогуПогляд

06:18

Гороскоп на травень 2023: на Раків золотим дощем поллються грошіВідео

05:10

Пригожин анонсував швидке закриття ПВК "Вагнер": "ми увійдемо в історію"Відео

Реклама
04:00

Завершення війни та удари ЗСУ по Росії: дипломат розкрив позицію СШАВідео

02:35

"Тринькати гроші, шукати втрачені речі": астролог розповів, що можна і чого не можна робити в травніВідео

01:35

"Танки і літаки даватимуть швидше": нардеп пояснив важливість резолюції США щодо перемоги УкраїниВідео

00:51

Чому 29 квітня не можна прати рушники: прикмети і головні заборониВідео

00:22

"Краще скасувати всі поїздки": астролог попередив про катастрофічний період у травніВідео

28 квітня, п'ятниця
23:58

"Можемо вляпатися у Мінськ-3": Жданов озвучив три сценарії закінчення війни в УкраїніВідео

23:31

Гороскоп для Близнюків на травень 2023: Юпітер принесе подарунок, який буває один раз на 12 роківВідео

23:25

"Нікого нема в живих": чоловік, плачучи, перелічив сусідів, яких вбила російська ракета в УманіФотоВідео

23:18

Наминуть за обидві щоки: як зробити бомбічну картоплю з салом на мангалі - захопливі секретиВідео

22:59

"Я тебе сильно": Дантес зізнався в любові Кацуріній

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти