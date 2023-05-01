У Бахмуті окупанти вбили добровольця зі США: він потрапив у засідку, коли захищав евакуйованих

26-річний американський доброволець Купер "Гарріс" Ендрюс був членом Іноземного легіону, а пізніше - Комітету опору.

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Купер "Гарріс" Ендрюс був членом Іноземного легіону / Фото twitter.com/Jake_Hanrahan,

У боях за Бахмут Донецької області загинув 26-річний американський доброволець Купер "Гарріс" Ендрюс. Він був членом Іноземного легіону, а пізніше - Комітету опору.

Як повідомив журналіст Джейк Ганраган у своєму Twitter, Ендрюс потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих.

"Співчуття від усіх нас висловлюємо його родині та друзям", - зазначив Ганраган.

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Відомо, що загиблий був у США морським піхотинцем та не афішував своє перебування на фронті в Україні.

Ганраган зазначив, що він та його громада не знали, що Купер знаходиться під Бахмутом, тому інформація про його смерть стала дуже несподіваною.

Ендрюс підтримав створену Ганраганом громаду Popular Front, яка досліджувала війни та збройні конфлікти.

Як повідомляв Главред, під час жорстоких боїв з російським агресором загинув грузинський доброволець Зураб Одішвілі, який воював за Україну в лавах "Кавказького легіону".

Крім того, в боях з російськими окупантами в Україні загинув польський доброволець, командир взводу в Іноземному легіоні.

Загиблий польський воїн на ім'я Міхал захищав Україну з квітня минулого року, нещодавно він отримав орден "За мужність" з рук президента України Володимира Зеленського. Через місяць у Міхала повинен був закінчитися контракт, воїн збирався повернутися на батьківщину і знову служити у Війську Польському, а набутий бойовий досвід передавати товаришам по службі.

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