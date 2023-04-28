На Донбасі від ворожої міни загинув захисник з Волині Гайк Хачатрян

Гайк Хачатрян загинув поблизу селища Ямпіль. У захисника України залишилася дочка.

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Захищаючи Україну від окупантів, загинув Гайк Хачатрян / Фото: УНІАН, Facebook Горохівська міська територіальна громада

У Донецькій області загинув захисник України Гайк Хачатрян. Воїн був жителем села Мирків Волинської області.

Про загибель Героя повідомили 26 квітня у Горохівській міській територіальній громаді. Як зазначається, Гайк Хачатрян загинув поблизу селища Ямпіль - в його окоп влучила міна.

"Вірний військовій присязі та українському народу Гайк Хачатрян мужньо виконував свій військовий обов'язок. Поділяємо біль втрати і глибоко співчуваємо родині загиблого Героя. Вічна повага і пам'ять захиснику України!", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомили у Луцькому коледжі технологій, бізнесу та права, у Героя залишилася донька Діана, студентка цього навчального закладу.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами на бойових позиціях біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області 9 квітня загинув 50-річний Ігор Руденко з Вінницької області. Захищати рідну землю він пішов разом з сином Ренатом. Відбиваючи атаку ворога, він врятував життя синові, накривши його власним тілом.

Також на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню дорогу в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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