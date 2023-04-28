УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Донбасі від ворожої міни загинув захисник з Волині Гайк Хачатрян

Анна Ярославська
28 квітня 2023, 01:34
6
Гайк Хачатрян загинув поблизу селища Ямпіль. У захисника України залишилася дочка.
Гайк Хачатрян
Захищаючи Україну від окупантів, загинув Гайк Хачатрян / Фото: УНІАН, Facebook Горохівська міська територіальна громада

У Донецькій області загинув захисник України Гайк Хачатрян. Воїн був жителем села Мирків Волинської області.

Про загибель Героя повідомили 26 квітня у Горохівській міській територіальній громаді. Як зазначається, Гайк Хачатрян загинув поблизу селища Ямпіль - в його окоп влучила міна.

"Вірний військовій присязі та українському народу Гайк Хачатрян мужньо виконував свій військовий обов'язок. Поділяємо біль втрати і глибоко співчуваємо родині загиблого Героя. Вічна повага і пам'ять захиснику України!", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Як повідомили у Луцькому коледжі технологій, бізнесу та права, у Героя залишилася донька Діана, студентка цього навчального закладу.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами на бойових позиціях біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області 9 квітня загинув 50-річний Ігор Руденко з Вінницької області. Захищати рідну землю він пішов разом з сином Ренатом. Відбиваючи атаку ворога, він врятував життя синові, накривши його власним тілом.

Також на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню дорогу в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

Інші новини:

війна в Україні новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Незаконний арешт і взяття в заручники: США ввели нові санкції проти Ірану і РФ

Незаконний арешт і взяття в заручники: США ввели нові санкції проти Ірану і РФ

00:04 Політика
У Пригожина істерика, він шукає виправдання невдачам окупантів у Бахмуті - експерт

У Пригожина істерика, він шукає виправдання невдачам окупантів у Бахмуті - експерт

23:35 Україна
Другий дивізіон ЗРК Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні

Другий дивізіон ЗРК Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні

21:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:34

На Донбасі від ворожої міни загинув захисник з Волині Гайк Хачатрян

00:30

Віталій Портников. Сі-Зеленський: реакція Заходу і КремляПогляд

00:04

Незаконний арешт і взяття в заручники: США ввели нові санкції проти Ірану і РФВідео

27 квітня, четвер
23:35

У Пригожина істерика, він шукає виправдання невдачам окупантів у Бахмуті - експертВідео

22:53

Що можна зробити зі шкіркою від лимона: навіщо морозити і сушити лимонні шкурки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:43

Ніно Катамадзе зізналася, на яких умовах готова виступити в Криму

22:34

Співак-відлюдник Андрій Губін показав свій будинок

22:20

"Я - Примадонна": "оновлений" Кіркоров зробив самовпевнену заяву

22:05

Чому не можна робити ганчірки зі старих речей: власника одягу атакують нещастя

Реклама
22:00

Відмовилася від українського громадянства: чому Жанна Бадоєва мовчить про війнуВідео

21:57

Другий дивізіон ЗРК Patriot уже заступив на бойове чергування в УкраїніВідео

21:56

Захмарні 100 грн за кг: що буде з цінами на гречку в цьому роціВідео

21:34

Ольга Сумська здивувала докладним фото без макіяжу

21:32

30 тисяч гривень військовим: у НБУ проти повернення доплат захисникамВідео

21:11

Путін хоче "непомітно завербувати" на війну ще 400 тисяч вояк – The Washington PostВідео

21:01

"РФ відмовиться від окупованих територій": астролог назвала точний місяць закінчення кривавої бійніВідео

20:36

У Міноборони виправдалися після нового скандалу з цінами на продукти військовимВідео

20:14

Кріштіану Роналду дратується через Джорджину Родрігес: чим незадоволений футболіст

20:14

Відома російська співачка померла в день свого народженняВідео

20:09

Мерзенний момент потрапив на відео: Басков поліз з паскудними поцілунками до російської блогеркиВідео

Реклама
19:21

"Ворог підступний": РФ накопичує ракети для нового обстрілу України - ГуменюкВідео

19:20

Саміт НАТО у Вільнюсі: Столтенберг зробив важливу заяву для УкраїниВідео

19:20

Для повернення Криму не треба вриватись танками на півострівПогляд

19:19

Жадан та "Бумбокс" захопили чутливою піснею "Правда": слухачі у захватіВідео

19:07

Вручення повістки з кулаками: у Черкасах троє працівників ТЦК побили цивільногоВідео

18:23

"Не випробовуйте терпіння": Захарова в істериці накинулася на Захід

17:56

Зима повертається: в Україні вдарять серйозні заморозки і нова "біда"Відео

17:52

Головоломка, що під силу лише 2% людей: потрібно за 13 секунд знайти оленя в лісі

17:30

У Вінниці тисячі людей прощалися з 29-річним героєм-земляком, який загинув під БахмутомВідео

17:19

Вони просто нарозхват: божевільні трубочки з лаваша - рецепт за 5 хвилинВідео

17:08

"Вже більше 10 років не живемо разом": Оксана Білозір розкрила правду про розлучення з Недзельським

16:57

Добре чи погано: що говорять про людину ямочки на щоках

16:55

На Херсонщині партизани ліквідували двох окупантів, які катували цивільних

16:52

Підтримувала війну, була інфоциганкою: блогерка-мільйонерка ганебно намагалася втекти від ФСБВідео

16:44

Коли потрібно прибирати вінки з могили: кілька важливих правил, як доглядати за могилою

16:34

Новий випуск Світу навиворіт: як в Колумбії шиють куленепробивний одяг, що захищає життя українців

16:33

Остання війна Путіна: він поховав армію РФ, яку будував 22 роки – Business Insider

16:30

Чому 28 квітня потрібно зберігати свої таємниці за сімома замками: прикмети і що не можна робитиВідео

16:20

Приховували вагітність акторки: ТОП-10 цікавих фактів про турецький серіал "Невірний"

16:08

Картинка розбитого серця: Ротару емоційно відреагувала на звільнення бійців ЗСУ з полонуВідео

Реклама
16:02

Скандал в Дніпрі: власниця ресторану нагрубіянила працівникам ТЦК, проти неї порушили справуВідео

15:59

"Черниця повзла по стіні як білка": екзорцист розповів про свій найстрашніший обрядВідео

15:57

Ще одна популярна в Росії актриса підтримала Україну і виїхала з РФ назавжди

15:18

2,2 тисячі грн на кожного від міжнародної організації: хто з українців має право на нову допомогуВідео

15:10

Валюха зі "Сватів" розповіла, кого ненавиділи всі колеги по серіалуВідео

15:01

Можлива катастрофа на ЗАЕС: окупанти встановили вогневі точки на реакторах – розвідка Британії

14:59

ЗСУ займають нові позиції: українські військові розповіли про підготовку контрнаступу

14:57

Навіщо лавровий лист чіпляють над ліжком: секрет, про який знають лише одиниці

14:51

Favbet став партнером збору на два БПЛА RQ-35 Heidrun реклама

14:49

Як очистити дзеркало від негативної енергії: 2 способи захистити себе і свою сім'ю

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти