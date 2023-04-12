Без батька залишилися двоє дітей: захищаючи Україну, загинув воїн з Львівщини

У боях з російськими окупантами загинув захисник України Андрій Бєлов. Свій останній бій він прийняв 7 квітня. У воїна залишилася дружина і двоє дітей.
Андрій Бєлов був родом із села Шоломинь під Львовом. Сумну новину підтвердили представники місцевої церкви УГКЦ у Facebook.
Вранці у вівторок, 11 квітня, тіло чоловіка забрали зі Львова, щоб поховати в рідному селі.
Жителів населеного пункту просили зустріти героя, який віддав життя за Україну, зі свічками, лампадками або квітами.
"Парафіяни Церкви святого пророка Іллі села Шоломинь висловлюють щирі співчуття родині з приводу смерті чоловіка і батька. Нехай Господь прийме душу новопреставленого воїна Андрія в царство Небесне", - написали віруючі.
"Такі люди, як ти, не повинні залишати нас", – написав шурин Бєлова Андрій Стоцький у Facebook.
Як повідомляв Главред, у боях за Бахмут загинув захисник України - велогонник Костянтин Денека. Він служив в одному зі спецпідрозділів Головного управління розвідки МОУ. Денека отримав смертельне осколкове поранення. 12 березня спортсмену та захиснику України виповнилося 40 років.
Також на фронті загинув 34-річний захисник України Сергій Якимчук. Він відстоював свободу і незалежність нашої країни ще з 2014 року.
Свій останній бій воїн прийняв під Бахмутом Донецької області, де триває найгарячіше протистояння з російськими окупантами. Сергій служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.
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