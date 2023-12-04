У Болгарії 'розбираються' з поставками Україні 100 БТР

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на угоду, укладену з Україною, про постачання ЗСУ 100 БТР. Уряд і парламент країни обіцяють його подолати, пише Novinite.
Повертаючи парламенту ратифіковану угоду на передачу Україні БТР, Радев виправдовувався "пріоритетом нацбезпеки", оскільки техніка може зіграти "вирішальну роль" в охороні кордону країни і наданні допомоги громадянам під час надзвичайних ситуацій і стихійних лих.
Угода була підписана між Києвом і Софією у серпні 2023 року й отримала схвалення парламенту. У Міноборони Болгарії підкреслювали, що передають Україні 100 застарілих БТР-60 і запчастини до них, які вже не використовуються армією країни.
Уряд не здається
Як зазначив прем'єр Болгарії Ніколай Денков, найімовірніше, парламент відхилить вето Радева.
"Це вето буде подолано, тому я не бачу нічого, що можна було б коментувати", - лаконічно відповів прем'єр.
У парламенті рішення Радева щодо накладення вето на поставку Україні бронетехніки назвали "ганьбою".
Болгарія та Україна
Напередодні з'явилася інформація про наміри Софії передати Києву несправні ракети до С-300. Рішення для болгарської влади далося важко, оскільки в парламенті країни досі багато представників місцевих проросійських сил.
Саме проросійські політсили гальмували виділення Болгарією військової допомоги Україні. Цим пояснюються і вельми прохолодні відносини двох країн.
Крім того, на території країни також "працюють" російські диверсанти. За словами болгарського збройового магната Еміліана Гебрева, найманці РФ атакують заводи і склади збройової компанії EMKO, яка виробляє більшу частину болгарських куль і танкових снарядів радянського зразка, що поставляються Україні.
Проте чітку проукраїнську позицію займає прем'єр Ніколай Денков. Він неодноразово публічно критикував проросійську владу окремих країн Європи і одного разу запевнив, що його уряд не буде скасовувати податок на російський газ.
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