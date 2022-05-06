Президент Болгарії виступив проти надання Україні військової допомоги

Болгарія / pixabay

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що його країну втягують у конфлікт і виступив проти надання Україні військової допомоги.

Як повідомляє БГНЕС, політик розкритикував депутатів Народних зборів, які підтримують надання Україні допомоги.

За його словами, таким чином, парламентарі насаджують мілітаристські настрої.

"Люди, які вирішують надати Україні військову допомогу, повинні думати в першу чергу про безпеку болгарських громадян", – заявив він.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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