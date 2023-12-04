РФ накопичила 870 ракет і ставить на "шахеди": у ЗСУ розкрили плани Путіна

Сили ППО армії України за півроку атак на енергетику збили 750 крилатих ракет з 1100, які були запущені російськими окупантами, сказав Юрій Ігнат.

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Росія відновлює свій стратегічний запас ракет - Ігнат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія зібрала понад 870 ракет. У період з вересня минулого року по березень нинішнього, коли росіяни активно атакували українську енергетику, сили ППО збили 750 з 1100 запущених загарбниками ракет. Останні три місяці ворог робить ставку на іранські дрони, готує комбіновані удари і відновлює свої ракетні запаси. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що за минулий період масованих атак українські сили протиповітряної оборони збили 750 російських ракет. Зараз росіяни зібрали понад 800 ракет, але це менше, ніж у них було раніше.

"За півроку атак на енергетику (з 9 вересня по 12 березня) ми збили 750 крилатих ракет, а запущено було близько 1100. Плюс вони залишили собі в запасах 30%. Тобто у них було приблизно тільки 1600 крилатих ракет на вересень минулого року. Зараз у них і "Кинджалів", "Іскандерів" обох типів, і Х-22, і "Калібрів", і Х-101, і Х-555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше. До речі, за той період атак на енергетику дронів було випущено стільки ж – понад 1000 і до 750 було знищено. Зараз ситуація у росіян інша - у них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів", - зазначив Ігнат. відео дня

За його словами, за останні 3 місяці ворог робить акцент на шахеди, а удари по Україні можуть бути комбінованими, коли одночасно йдуть атаки і ракетами, і дронами.

При цьому представник ЗСУ додав, що росіяни продовжують накопичувати ракети.

"Вони не просто накопичують ракети - вони відновлюють свій стратегічний запас. Адже більшість тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас необхідно мати, щоб загрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам", - підкреслив Юрій Ігнат.

Загроза ударів Росії по Україні взимку

Взимку загрожує посилений терор РФ енергетики України, говорив президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти можуть повторити свою торішню тактику ракетних ударів, проте цього року обстрілів може стати більше. Українська держава повинна бути здатна захистити свої міста.

Також Зеленський попросив у країн-партнерів ППО в оренду на зиму. Завдання України - перехопити у Росії контроль над небом і забезпечити із повітря просування ЗСУ.

Ворог зібрав понад 800 ракет для ударів по енергетиці взимку, заявляла речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Серед цих ракет - Калібр і Онікс. Ракети розміщені, в тому числі, і в окупованому Криму.

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