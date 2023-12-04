Навіть в Кремлі не знають точної цифри: розвідка Британії оцінила втрати Росії

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії оприлюднила свої оцінки стосовно втрат російської армії за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.

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Розвідка Британії оцінила росіян у війні / Колаж Главред, фото: Фото: Facebook/Михайло Федоров, Міноборони РФ

Росіяни втратили від 180 до 240 тисяч солдатів і офіцерів пораненими та приблизно 50 тисяч вбитими. Одночасно найманці приватної військової компанії "Вагнер", ймовірно, зазнали втрат в розмірі 40 тисяч пораненими і 20 тисяч вбитими. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

"Відтак загалом російська сторона, ймовірно, зазнала втрат у 220-280 тисяч пораненими і 70 тисяч вбитими. Як наслідок, оцінки коливаються від 290 до 350 тисяч загальних російських бойових втрат", – йдеться в повідомленні.

Розвідка Великої Британії оцінює приблизну середню кількість втрачених військових російською армією на рівні приблизно 320 тисяч осіб. У той же час вказується на можливість відсутності точних даних з боку російського командування.

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"Навіть серед російських офіційних осіб існує низький рівень розуміння загальних втрат через давно сформовану культуру неправдивого звітування в армії", – заявила розвідка.

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