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Троє п'яних росіян напали на українця за "Слава Україні" - один з них міг бути уродженцем Львова

19 квітня 2022, 12:09

Інформацію про підозрюваних у нападі на українця опублікували в Мережі.

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Володимира Абальмасова називають одним з нападників на українця / Facebook Абальмасова

У Іспанії, місті Торрев'єха, троє п'яних чоловіків напали на українського бармена після того, як він заявив: "Я українець. Слава Україні". У соціальних мережах встановили, що двоє з них - росіяни. Третій може бути уродженцем Львова. Українці вкрай обурені інцидентом і вважають, що така ситуація могла статися через жорстоку війну, яку Росія веде проти України. Поліція проводить розслідування, а нападникам загрожує серйозне покарання. Аж до депортації.

Як повідомляє Obozrevatel, конфлікт стався близько 23:30 в неділю, 11 квітня. У барі Tentaciones опинилися троє підпилих чоловіків. Вони збиралися замовити алкоголь, проте власниця сказала, що бар незабаром зачинятиметься.

Вони наполягали на тому, щоб їм продали алкоголь. У той момент 43-річний бармен Руслан Повалій повторив, що заклад закричиняється. П'яні відвідувачі запитали, звідки родом бармен, тому що почули його акцент.

"Я українець, Слава Україні", - у відповідь сказав Руслан.

Після цього росіяни напали на українця. Троє нападників великої статури били потерпілого кулаками, повалили на підлогу і стали жорстко штовхати ногами. Власниця бару і ще одна жінка намагалися захистити бармена.

В українця зламаний ніс і безліч синців. У понеділок він не міг піднятися. І тому тільки 14 квітня, в середу, Руслан зміг написати скаргу до поліції.

Серед нападників росіян міг бути виходець зі Львова

Відомо, що особи двох нападників вже встановлені. У Мережі пишуть про двох братів росіян з кримінальним минулим - Володимира і Сергія Абальмасових. Їхні імена публікують у групах українців у Іспанії. У місті про них ходить погана слава – браття були фігурантами інцидентів, але скарги на них не подавали через страх.

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Сергій Абальмасов / Facebook Абальмасова
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Володимир Абальмасов / Facebook Абальмасова

Третій нападник може бути уродженцем України

У соціальних мережах пишуть, що третій нападник – українець Назарій Т., родом з Львівської області. Причому саме він жорстко бив ногами бармена Руслана. У поліції наразы немає даних про цього нападника.

Примітно, в групі Русская Торревьеха інформацію про нападників швидко видалили, разом і коментарями. Відомості залишилися тільки в українських групах.

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Дані про нападників швидко зникли з російських груп / Facebook Русская Торревьеха

Руслану надано медичну допомогу, а українці побоюються нових конфліктів

Українці, які живуть у Іспанії, вкрай обурені тим, що сталося. На їхню думку, інцидент пов'язаний з жорстокою війною, яку Росія веде проти України. Вони сподіваються, що випадок нападу росіян на українця є одиничним.

У Генеральному консульстві України у Барселоні стверджують, що про конфлікт їм відомо. У дипломатичному відомстві розповіли про надану потерпілому бармену Руслану медичну допомогу. Його виписали з лікарні.

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Постраждалий бармен Руслан (праворуч) / Informacion.es

Поліція проводить розслідування. Нападникам загрожує покарання, аж до депортації з країни.

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