Найближчим часом РФ може піти в наступ: під серйозною загрозою два міста - Андрусів

Російські окупанти найближчим часом можуть піти на Запоріжжя та Кривий Ріг / колаж фото npr.org, Радіо Свобода

Російська армія найближчим часом може відновити наступ. Під серйозною загрозою знаходяться два міста - Запоріжжя і Кривий Ріг. Про це заявив колишній радник глави МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

Армія РФ перекинула в тимчасово окуповану Херсонщину майже всі свої десантні війська.

"У Херсонській області в найближчі тижні почнеться наступ... Але не наший. За останні два тижні росіяни перекинули туди майже всі свої десантні війська. Наступати, швидше за все, будуть на Запоріжжя та Кривий Ріг ", – написав Віктор Андрусів.

Він упевнений, що РФ не може контролювати всю розширену лінію фронту і зазнає поразки.

"Мені ця ситуація нагадує повторення Київської катастрофи. Ці придурки вирішили ще більше розширити фронт, в умовах, коли HIMARS виносить ближні тили", — додав він.

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Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти зміцнюють свої позиції на Херсонщині та Запоріжжі в очікуванні контрнаступу української армії.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Збройним силам України в Херсонській області вдалося встановити вогневий контроль над кількома важливими артеріями. Українські війська припинили плани армії Росії з логістики. Тепер окупанти не можуть спокійно пересувати свої сили і створювати нові ударні угруповання. Ситуація негативно відбивається на моральному стані особового складу загарбників.

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