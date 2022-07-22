Окупанти перекидають техніку і створюють нове угруповання на Запоріжжі - Жданов

Окупанти переміщують техніку на Запоріжжі / Колаж npr.org, Радіо Свобода

Російські військові переміщують війська в напрямку Запоріжжя. Вони навіть почали створювати нове угруповання в районі Енергодара. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.

"Туди перекидаються і ракетні війська, і артилерію. І вони починають обстріли Нікополя на іншому березі річки Дніпро. Тому цілком можливо, ця колона могла переміщатися для посилення іншої ділянки фронту на запорізькому напрямку або – створення нового угруповання в районі Енергодара", – сказав Олег Жданов.

Однак, за даними експерта, на запорізькому напрямку не фіксується активність російських окупантів. Переміщення військ могло бути пов'язане з посиленням іншої ділянки фронту.

"Якщо нарахували близько тисячі військовослужбовців (у колоні – ред.), то це може бути одна батальйонно-тактична група. Вона налічуватиме десь 800, до тисячі осіб. На сьогоднішній день ми не спостерігаємо активності і штурмових дій з боку російських військ на запорізькому напрямку. Тому це могло бути перекидання військ", - сказав військовий експерт.

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Ситуація в Запорізькій області

Раніше мер міста Мелітополь Іван Федоров заявляв, що російські окупанти готують проведення так званого "референдуму".

14 липня самозваний Керівник створеної РФ на території Запорізької області незаконної "військово-цивільної адміністрації" Євген Балицький заявив, що на початку осені окупанти мають намір провести в регіоні, мовляв, "референдум" про нібито "приєднання" Запорожчини до Росії.

16 липня Андрющенко повідомив, що через захоплений РФ Маріуполь у бік Запорізької області пройшла російська колона у складі близько 100 одиниць військової техніки. У колонах були бойові машини десанту БМД-4 і багато бронетранспортерів.

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