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На Запоріжжі та Херсонщині окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ - ISW

26 липня 2022, 07:13

Окупаційні чиновники продовжують висувати умови для приєднання окупованих територій до РФ і розширення там адміністративного контролю.

ВСУ
У двох областях окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ / Фото УНІАН

Російські окупанти зміцнюють позиції на Запоріжжі та Херсонщині в очікуванні контрнаступу української армії. До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська досягли незначних територіальних досягнень на південь від Бахмута 25 липня, але в основному страждають від тих же обмежень, які раніше заважали їм швидко завоювати значні позиції під час наступальних операцій в Луганській області.

На відео з геолокації в соціальних мережах від 25 липня видно, що війська приватної військової компанії групи Вагнера (ПВК) просунулися в Новолуганське, а російські та українські джерела зазначають, що російські війська контролюють територію Вугледарської електростанції на північній околиці Новолуганського, імовірно, в результаті контрольованого відходу українських військ з цього району.

Російські Telegram-канали почали повідомляти про спроби росіян просунутися на Новолуганське ще 25 травня, тобто російські війська два місяці безуспішно атакували це єдине місце. Новолуганське не є ні великим населеним пунктом, ні характеризується особливо складним рельєфом, але російські війська тижнями стояли біля нього.

Зазначається, що захоплення Новолуганської та Вугледарської ГЕС не створить зручного виступу, за яким російські війська зможуть просуватися на північ у напрямку Бахмута.

Захоплення Росією Новолуганського і Вугледарської електростанції, з іншого боку, вирівнює лінію української оборони, тим самим обмежуючи перевагу, яку окупація цих районів дає російським військам.

Російські війська навряд чи зможуть ефективно використовувати захоплення Новолуганського для взяття Бахмута, а постійні тактичні та оперативні обмеження, з якими вони стикаються на полі бою, ймовірно, сприятимуть кульмінації наступу на Донбасі до захоплень Бахмута, Слов'янська чи будь-якого іншого міста Донецької області.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Російські війська досягли незначних успіхів на південь від Бахмута, але навряд чи зможуть ефективно використовувати ці досягнення для повного контролю над самим Бахмутом.
  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північ від міста Харків, на схід від Сіверська і на схід від Бахмута.
  • Загарбники продовжують зміцнення позицій в Запорізькій та Херсонській областях в очікуванні контрнаступу українських військ.
  • Українські війська продовжують завдавати ударів по російських опорних пунктах уздовж південного напрямку.
  • Російські війська продовжують виводити військову техніку зі складів в Омську і зіткнулися з проблемами ремонту пошкоджених бойових машин.
  • Окупаційні чиновники продовжують висувати умови для приєднання окупованих територій до Російської Федерації та розширення адміністративного контролю над окупованими територіями України.

Як повідомляв Главред, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що українські бійці почали знищувати угруповання російської армії в Херсонській області.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Збройним силам України в Херсонській області вдалося встановити вогневий контроль над кількома важливими артеріями. Українські війська припинили плани армії Росії з логістики. Тепер окупанти не можуть спокійно пересувати свої сили і створювати нові ударні угруповання. Ситуація негативно відбивається на моральному стані особового складу загарбників.

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