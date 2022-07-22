На Запоріжжі окупанти виплатили українцям пенсії фальшивими рублями

Окупанти виплатили українцям пенсії фальшивими рублями / Колаж УНІАН, Reuters

На окупованих територіях Запорізької області окупанти почали видавати людям пенсії російськими рублями. Як виявилось, всі купюри були фальшивими. Про це заявили у розвідці, повідомляє 24 канал.

Людям видавали пенсії фальшивою готівкою.

За даними розвідки. запорізькі гауляйтери забрали собі всі справжні купюри, які були виділені на пенсії українцям.

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Ситуація в Запорізькій області

Раніше мер міста Мелітополь Іван Федоров заявляв, що російські окупанти готують проведення так званого "референдуму".

16 липня Андрющенко повідомив, що через захоплений РФ Маріуполь у бік Запорізької області пройшла російська колона у складі близько 100 одиниць військової техніки. У колонах були бойові машини десанту БМД-4 і багато бронетранспортерів.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що переміщення техніки пов'язане з укріпленням позицій окупантів на запорізькому напрямку або зі створенням нового угрупування в районі Енергодара.

Колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що Путін планує восени провести "референдум" про незаконне приєднання окупованих територій Запорізької області до складу РФ.

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