Найближчим часом може бути масований ракетний обстріл: в море виведено караблі

Російські окупанти можуть готуватися до масованого ракетного обстрілу України. Ворог вивів у Чорне море кораблі, які є ракетоносіями. Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Загалом у море було виведено 7 ракетоносіїв. Загальний залп складає 48 ракет типу "Калібр", зазначив він.
Хто такий Сергій Братчук?
Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.
З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.
Як повідомлялося, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса. Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував городянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 у місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.
Інші новини:
- РФ готується до нового наступу на Харків, ворог підтягнув нові підрозділи - командир
- Вигнали і впритул розстріляли: росіяни жорстоко стратили бійців ЗСУ
- Україна отримала перші F-16 від Нідерландів - міністр оборони країни
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред