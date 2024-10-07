Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Найближчим часом може бути масований ракетний обстріл: в море виведено караблі

Ангеліна Підвисоцька
7 жовтня 2024, 00:02оновлено 7 жовтня, 00:40
141
Російські окупанти вивели у Чорне море 7 ракетоносіїв.
ракета
РФ може влаштувати масований обстріл України / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти можуть готуватися до масованого ракетного обстрілу України. Ворог вивів у Чорне море кораблі, які є ракетоносіями. Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Загалом у море було виведено 7 ракетоносіїв. Загальний залп складає 48 ракет типу "Калібр", зазначив він.

Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

відео дня

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

ракета Калибр инфографика
Що відомо про ракету Калібр / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.

Як повідомлялося, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса. Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував городянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 у місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета вторгнення Росії ракетний удар Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Більше
Найближчим часом може бути масований ракетний обстріл: в море виведено караблі

Найближчим часом може бути масований ракетний обстріл: в море виведено караблі

00:02Україна
Горять будинки: росіяни атакували Україну Шахедами, є перші "прильоти"

Горять будинки: росіяни атакували Україну Шахедами, є перші "прильоти"

23:16Україна
Україна отримала перші F-16 від Нідерландів - міністр оборони країни

Україна отримала перші F-16 від Нідерландів - міністр оборони країни

22:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Куди ставити сумку за етикетом у ресторані - на стіл, на підлогу або за спиною

Куди ставити сумку за етикетом у ресторані - на стіл, на підлогу або за спиною

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти цифру 808

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти цифру 808

Гороскоп на завтра 7 жовтня: Стрільцям - дивовижна динаміка, Тельцям - захист Всесвіту

Гороскоп на завтра 7 жовтня: Стрільцям - дивовижна динаміка, Тельцям - захист Всесвіту

Чому неправильно казати "вихідний день": яку поширену помилку робить багато людей

Чому неправильно казати "вихідний день": яку поширену помилку робить багато людей

Короткі стрижки після 45: трендова зачіска омолодить на декілька років

Короткі стрижки після 45: трендова зачіска омолодить на декілька років

Останні новини

01:30

Є важливий результат: командир підрозділу ЗСУ назвав мету операції на Курщині

00:02

Найближчим часом може бути масований ракетний обстріл: в море виведено караблі

06 жовтня, неділя
23:16

Горять будинки: росіяни атакували Україну Шахедами, є перші "прильоти"

22:48

Розкрито особу ймовірного бойфренда Лесі Нікітюк - ЗМІ

22:31

Україна отримала перші F-16 від Нідерландів - міністр оборони країни

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому СходіІзраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході
22:18

Зеленський зробив заяву про план перемоги і дав доручення Сирському

22:12

"Починається нова епоха": Олег Винник офіційно повертається на сцену

21:07

Шлях до НАТО з "втратою територій": дипломат розніс ідею і зробив заяву

21:06

Вигнали і впритул розстріляли: росіяни жорстоко стратили бійців ЗСУВідео

Реклама
20:51

Тіна Кароль дала перший коментар про роман із молодим бізнесменомВідео

20:07

Вісь зла хоче лише війни, і час працює проти ЗаходуПогляд

20:06

Війська РФ посилюються на Донбасі: що відбувається на найскладніших напрямках

20:01

Історичний матч з рахунком 7:1: Україна стала призером на Чемпіонаті світу з футзалуВідео

19:36

Є два сценарії: яким буде контрнаступ ЗСУ у 2025 році - Мусієнко

19:24

Сильні зливи та грози: багато областей України будуть "плавати" через негоду

19:00

Дата народження вказує на магічний дар кожної людини: як дізнатись свійВідео

18:22

Напад на Ніколаса Карму: відкрито кримінальне провадженняВідео

18:11

Як підірвати виробництво снарядів у Росії: майор ЗСУ назвав спосіб

18:05

"Тонуть у Дніпрі або під вогнем ЗСУ": РФ приховує втрати військ на півдні - АТЕШ

17:35

Краса і молодість збережуться на довгі роки: чим потрібно вмитися 7 жовтня

Реклама
16:53

Трамп на зустрічі з Путіним поставив йому запитання про Україну: у США розкрили деталі

16:00

Прихована загроза: чому не можна використовувати прищіпки для сушіння одягу

15:55

На покинутій могилі Григорія Чапкіса з'явився пам'ятник із помилками - подробиціВідео

15:48

Що потрібно Україні для перемоги у війні: у США назвали крок для Заходу

15:41

На Куп'янськ РФ масовано скидає КАБи: у місті знищена інфраструктура

15:38

Курська область в обмін на Донбас і південь України: ЗСУ принизили Путіна – журналіст

15:32

"Вбито. Моя любов": в родині Ірини Фаріон сталась нова трагедія - що відомо

14:47

Сильні пориви вітру та грози: які області України заливатиме дощами

14:45

Чому собаки їдять траву: ветеринари розставили крапки над "І"

14:38

РФ атакувала Україну сотнями авіабомб, дронів і ракет: Зеленський розкрив деталі

14:09

Вихід лише один: як нівелювати плани росіян після захоплення Вугледара - Братчук

13:51

Території – не головне: у NYT розкрили стратегію ЗСУ на Донбасі

13:26

Ганебна втрата для Росії: ЗСУ затрофеїли унікальну російську зброю - Forbes

13:18

Неочікувана користь кави: вчені розповіли, як покращити здоров'я за допомогою напою

13:12

Леся Нікітюк підтвердила новий роман та показала обранця

13:05

Комунікабельна чи закрита людина: у Мережі здивували цікавою оптичною ілюзією

12:51

Росія перейшла в масований наступ із танками: ЗСУ влаштували "гарячий прийом"

12:50

Перенесення війни на територію Білорусі: Медведєв істерить через ідею депутата Ради

12:33

Знак долі, який "не можна ігнорувати": що означають однакові цифри на годинникуВідео

12:29

На відомого блогера напали з пістолетом у Полтаві - що сталосяВідео

Реклама
11:58

У НАТО готують конкретні кроки для вступу України до альянсу: у WP розкрили деталі

11:49

Доля Кримського моста вирішена: Росії поставили гучний ультиматум в Гаазі

11:49

Діти будуть щасливі: як швидко зробити годівницю для птахів у домашніх умовах

11:41

В Одесі є поранений після удару РФ: прильоти по суховантажу, складах і автоФото

11:14

Свіже повітря буде усю зиму: німецький метод провітрювання квартири

10:50

Церковне свято 7 жовтня: що заборонено робити у день мучеників Сергія та Вакха

10:40

РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет: у яких областях гриміли вибухи

10:09

Global Teacher Prize Ukraine 2024 разом із Наталією Мосейчук відзначили педагога в категорії "Вибір серцем"

09:55

Росіяни активно прориватимуться: Мусієнко попередив про плани окупантів до зими

09:35

РФ атакує з новими резервами: у Генштабі назвали "найгарячіші" напрямки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти