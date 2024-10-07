Найближчим часом може бути масований ракетний обстріл: в море виведено караблі

Російські окупанти вивели у Чорне море 7 ракетоносіїв.

https://glavred.net/ukraine/v-blizhayshee-vremya-mozhet-byt-massirovannyy-raketnyy-obstrel-v-more-vyvedeny-karabli-10602935.html Посилання скопійоване

РФ може влаштувати масований обстріл України / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти можуть готуватися до масованого ракетного обстрілу України. Ворог вивів у Чорне море кораблі, які є ракетоносіями. Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Загалом у море було виведено 7 ракетоносіїв. Загальний залп складає 48 ракет типу "Калібр", зазначив він.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. відео дня З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Що відомо про ракету Калібр / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.

Як повідомлялося, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса. Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував городянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 у місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред