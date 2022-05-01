"Ви самі себе бомбите": у Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною

Росіянка накинулася на українку / pixabay, скріншот

У Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною. Жінка з усмішкою поцікавилася у співрозмовників, звідки вони родом, а потім почала кричати.

При цьому росіянка почала кидати гривні з гаманця і кричала, що Росія нібито допомагає Україні, а українці "самі себе бомблять".

Як повідомляє автори відео, інцидент стався 29 квітня на вулицях Риги.

"Невідома бабуся підійшла до них і ввічливо запитала, чи не з України вони приїхали. Отримавши позитивну відповідь, співрозмовниця почала діставати свій гаманець, через що українка, ймовірно, подумала, що жінка хоче їм матеріально допомогти і поспішила сказати, що ні в чому не потребує", - кажуть автори відео.

Однак подальші дії росіянки сильно відрізнялися від того, що спочатку спало на думку українки, що стояла з дитиною.

"А вона давай кидатися українськими гривнями, мовляв якісь українці залишили в якомусь візку. Говорила, що нам допомагають, а ми к*нчені, що росіяни нас не бомблять, а ми обманюємо", – написала автор відео.

За її словами, крім словесного нападу, росіянка намагалася зупинити їх і хапала дитину. На ролику видно, що одіозна жінка хотіла вибити з рук українки телефон, на який та спробувала зафіксувати інцидент.

Тільки помітивши камеру, жінка почала стримувати свої емоції і кричати, щоб її перестали знімати, адже для цього начебто спочатку потрібно було запитати у неї дозволу.

Порівнюючи свою зустріч з подібним інцидентом у Швеції, де росіянка принижувала і обзивала українку, автор відео з Латвії підкреслила, що їй попалася менш "довбонута" жінка.

"Хоча, моя далеко від неї не пішла, за дитину хапалася. Я вже не знала що робити, не буду ж я з бабкою битися. Будьте обережні, в країнах за типом Латвії, таких тіток неадекватних багато", - додала вона.

Нагадавши, віллу дочки глави РФ Володимира Путіна у французькому Біарріце прикрасили українськими прапорами. Крім звичайного українського прапора на флагштоку, видно ще щонайменше дев'ять намальованих фарбою. Вони з'явилися на колонах, металевому паркані і навіть на землі перед ним.

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