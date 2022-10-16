У Бердянську розцвіла "бавовна": зникло світло і проблеми з водою

Пожежа в Бердянську / скріншот

В Запорізької області в окупованому російськими військами Бердянську пролунали вибухи.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вогонь був помічений біля складу боєприпасів військ країни-агресора Росії.

Місцеві жителі відзначають, що в місті було дуже голосно. Також відомо, що Бердянськ частково залишився без електрики.

За попередніми даними, причиною може бути відключення трансформаторної підстанції в мікрорайоні Макорти. Саме там зараз пожежа.

"Колонія, 8 березня, Центр, Гора-Бердянці повідомляють про зникнення світла в цих мікрорайонах", – сказано в повідомленні.

Крім того, в місті зафіксовані перебої з водопостачанням.

Місцевий колаборант Володимир Рогов повідомив, що пожежа сталася в очеретах.

"У мікрорайоні Колонія міста Бердянська, попередньо, в результаті необережного поводження з вогнем сталося загоряння сухого очерету і трави. На місці працюють три екіпажі пожежної служби МНС. Пожежу локалізовано. Боротьбі з вогнем заважає сильний вітер, проте найближчим часом він буде погашений. Через загоряння була загроза перекидання вогню на житлові споруди приватного сектора, однак умілими діями пожежників загроза була оперативно усунена", – повідомив він.

Ракетний удар по Запоріжжю 9 жовтня

Вночі 9 жовтня російські окупанти застосували тактичну авіацію для того, щоб завдати ракетний удар по Запоріжжю.

Як повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, за попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них потрапили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Одна з ракет знесла цілий під'їзд.

Частково зруйнований 9-поверховий будинок. Зруйновано п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.

Відомо про 12 загиблих. Госпіталізовано 49 постраждалих, шестеро з них - діти.

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