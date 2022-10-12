Батьків з дитиною завалило у погребі, але вони вижили: під Запоріжжям сім’ю витягли з-під завалів

Батьків з дитиною завалило у погребі, але вони вижили/ ДСНС України

У передмісті Запоріжжя сім’я з дитиною опинилася під завалами внаслідок ракетного обстрілу з боку російських загарбників, який відбувся у ніч на середу, 12 жовтня.

Під час обстрілу ракетами Запоріжжя окупанти влучили, зокрема, у приватне домоволодіння в одному із селищ поблизу обласного центру. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сім’я, яка живе у цьому будинку, на момент обстрілу ховалася у погребі. Через атаку окупантів їхній будинок був частково зруйнований, також часткового руйнування зазнали господарчі споруди. А чоловік, дружина і дитина опинилися заблокованими у погребі.

Сім’ю дістали з-під завалів рятувальники, які прибули на місце події. Для цього вони застосували спецобладнання. Зазначається, що громадяни не постраждали і медична допомога їм не знадобилася.

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Ракетні обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, вночі 9 жовтня російські окупанти застосували тактичну авіацію для того, щоб завдати ракетного удару по Запоріжжю. Як повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, за попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що ворог випустив по Запоріжжю у ніч на 9 жовтня понад 20 ракет. Окупанти застосували авіацію і зенітно-ракетні комплекси. Удар по Запоріжжю було завдано з тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя і Бердянська.

Вночі 10 жовтня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Всього було близько 10 "прильотів". Було зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок цього є постраждалі та загиблий.

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