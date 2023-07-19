У Бердянську окупанти розстріляли офіцера і втекли, щоб не йти на штурм – соцмережі

Раніше судимі загарбники вбили лейтенанта і ще двох окупантів, які намагалися їх зупинити, бо, мовляв, під час штурму у них було б мало шансів вижити.

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У Бердянську окупанти після наказу йти на штурм розстріляли офіцера і втекли/ колаж: Главред, фото: Facebook, Telegram Досье Шпиона

В окупованому Бердянську троє російських загарбників відмовилися йти на штурм і втекли з позицій, а лейтенанта і ще двох окупантів, які намагалися завадити їм це зробити, просто розстріляли.

Про це повідомляє Telegram-канал "Досьє шпигуна". Зазначається, що усі троє загарбників – це колишні ув'язнені, які погодились взяти участь у війні проти України і потрапили в штурмову роту. Конфлікт і перестрілка сталися після того, як окупанти не захотіли виконувати наказ і йти у наступ, мотивуючи це тим, що у них в таких умовах мало шансів вижити.

У вбивстві взяли участь військовослужбовці штурмової роти "Шторм Z" 291 мотострілецького полку (в/ч 65384, Чеченська Республіка). У Telegram-каналі називають імена окупантів, які застрелили своїх "товаришів по зброї":

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Мірзоян Олег Олександрович (командир відділення, рядовий),

Лебедєв Сергій Михайлович (оператор, рядовий),

Антохін Володимир Володимирович (оператор, рядовий).

"Трійця відмовилася виконати наказ про штурм, мотивуючи свою позицію тим, що шанси вижити в цих умовах невеликі. І спробували самовільно залишити бойову позицію", – йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі зазначають, що мобілізований лейтенант Старшаков Павло Олександрович і ще двоє окупантів намагалися перешкодити трьом загарбникам покинути позиції, тоді ті відкрили вогонь на ураження.

Інші окупанти після цього затримали нападників і передали поліції. Але загарбники, очевидно, не горіли бажанням повертатися знову у в’язницю. Тому вони побили свого наглядача, відібрали у нього табельну зброю, вкрали автомобіль і втекли у невідомому напрямку. Їх досі не затримали.

Раніше повідомлялося, що під Бердянськом "задвухсотили" важливого російського генерала. У Мережі з'явилася інформація про те, що в районі тимчасового окупованого Бердянська був ліквідований генерал-лейтенант російської армії Олег Цоков.

Пізніше заявилися подробиці того, як у Бердянську ліквідували топ-генерала армії Путіна. У Запорізькій області в окупованому Бердянську у готелі, який захопила Росія і поселила військове керівництво окупаційної армії, в ніч на 11 липня прогриміли вибухи. Саме там і загинув Цоков.

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