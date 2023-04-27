У Вінниці тисячі людей прощалися з 29-річним героєм-земляком, який загинув під Бахмутом

У Вінниці в останню путь відправили Дениса Бабія - офіцер 3-ї штурмової бригади загинув на Бахмутському напрямку. Денис був лідером "ультрасів" вінницької "Ниви", тому з ним попрощалися на стадіоні. Там вперше лунали не футбольні гасла, а клятва українських бійців.
Кілька годин під дощем тисячі вінничан йшли на стадіон, аби віддати останню шану герою-земляку. Денис Бабій був завзятим футбольним вболівальником, одним із лідерів фанклубу команди "Вінницька Нива". Без його підтримки на трибунах не минув жоден матч, розповідають друзі. Тож попрощалися з ним теж символічно – на футбольному полі, передає ТСН.
З початком повномасштабного вторгнення росіян Денис залишив свій бізнес і фан-діяльність та приєднався до київської тероборони, щоб зупинити просування окупантів на шляху до столиці.
"Вніс вагомий внесок у майбутню перемогу. В селі Мощун він взяв на себе командування ротою, і саме село Мощун було втримано", - розповідає побратим Андрій.
Пізніше він приєднався до полку "Азов" і воював на східному фронті - Маріуполь, Запоріжжя та Донеччина. На передовій, розповідають військові, його любили та поважали. У мережі є багато відео, де молодий командир "Трейн" постійно жартує і підбадьорює, неначе футболістів, своїх побратимів.
Його останній бій був 21 квітня під Бахмутом. Денис загинув, виконуючи бойове завдання.
Дивіться відео, як у Вінниці попрощались із загиблим героєм Денисом Бабієм:
На стадіоні, в секторі, де вболівав Денис, планують встановити пам’ятний знак, кажуть у футбольному клубі. Поховали героя на алеї слави. У нього залишилися мама та вагітна дружина.
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