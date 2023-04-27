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У Вінниці тисячі людей прощалися з 29-річним героєм-земляком, який загинув під Бахмутом

Юлія Куришко
27 квітня 2023, 17:30 оновлено 27 квітня, 17:30
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У Вінниці попрощались із 29-річним офіцером штурмової бригади. Із фронту його чекали мати та вагітна дружина.
У Вінниці тисячі людей прощалися з 29-річним героєм-земляком, який загинув під Бахмутом
Вінничани провели в останню путь 29-річного бійця / скріншот: ТСН

У Вінниці в останню путь відправили Дениса Бабія - офіцер 3-ї штурмової бригади загинув на Бахмутському напрямку. Денис був лідером "ультрасів" вінницької "Ниви", тому з ним попрощалися на стадіоні. Там вперше лунали не футбольні гасла, а клятва українських бійців.

Кілька годин під дощем тисячі вінничан йшли на стадіон, аби віддати останню шану герою-земляку. Денис Бабій був завзятим футбольним вболівальником, одним із лідерів фанклубу команди "Вінницька Нива". Без його підтримки на трибунах не минув жоден матч, розповідають друзі. Тож попрощалися з ним теж символічно – на футбольному полі, передає ТСН.

З початком повномасштабного вторгнення росіян Денис залишив свій бізнес і фан-діяльність та приєднався до київської тероборони, щоб зупинити просування окупантів на шляху до столиці.

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"Вніс вагомий внесок у майбутню перемогу. В селі Мощун він взяв на себе командування ротою, і саме село Мощун було втримано", - розповідає побратим Андрій.

Пізніше він приєднався до полку "Азов" і воював на східному фронті - Маріуполь, Запоріжжя та Донеччина. На передовій, розповідають військові, його любили та поважали. У мережі є багато відео, де молодий командир "Трейн" постійно жартує і підбадьорює, неначе футболістів, своїх побратимів.

Його останній бій був 21 квітня під Бахмутом. Денис загинув, виконуючи бойове завдання.

Дивіться відео, як у Вінниці попрощались із загиблим героєм Денисом Бабієм:

На стадіоні, в секторі, де вболівав Денис, планують встановити пам’ятний знак, кажуть у футбольному клубі. Поховали героя на алеї слави. У нього залишилися мама та вагітна дружина.

Війна забирає життя у найкращих бійців української армії. У боях з російськими окупантами загинув 50-річний Ігор Руденко з Вінницької області. Відбиваючи атаку ворога, він врятував життя синові, накривши його власним тілом.

У боях на Луганщині загинув батько двох дітей, захисник з Рівненської області Ігор Козицький. Цього року воїну могло виповнитися 42 роки.

війна в Україні ЗСУ Вінниця
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