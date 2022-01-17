В АТБ попередили про можливе зникнення продуктів - причина

Продукти можуть зникнути з прилавків / УНІАН

У зв'язку з постановою Кабінету Міністрів Про введення державного регулювання цін на ряд соціальних продуктів харчування, деякі мережі магазинів зробили страшну для українців заяву.

Йдеться про те, що товари можуть зникнути з прилавків торгових мереж.

"Встановлена планка націнки не більше 10% за документом не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги. А значить, цілком може привести до припинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів і розуміння порядку їх ціноутворення", - заявив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков в Facebook.

Він вважає, що це дискримінація по відношенню до всього організованого роздробу. А також заявив, що ініціатива не обговорювалася з учасниками ринку.

"В принципі, прийняття і реалізація нормотворчих постанов в "новорічну ніч", просто поставивши весь Рітейл перед фактом і апріорі обмеживши йому право для конструктивного діалогу та участі, – м'яко скажемо далеко від демократичної процедури", - додав Марков.

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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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