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Майже 70 гривень за пачку: в Україні злетіли ціни на сигарети

16 січня 2022, 15:19

Сигарети з фільтром преміум-класу піднялися в середньому на 13%.

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Ціни на сигарети / pixabay

У 2021 році ціни на сигарети в середньому зросли на 13-15%. А на деякі види, середня ціна досягла майже 70 гривень за пачку.

За даними Держстату за останні 12 місяців, середня вартість сигарет з фільтром вітчизняних марок з 44,40 грн за пачку піднялася на 15% до 51,07 грн.

Тютюнові вироби з фільтром медіум-класу коштували на початку минулого року 51,55 грн, а вже наприкінці року 59,03 грн - 14% дорожче.

Сигарети з фільтром преміум-класу піднялися в середньому на 13%: з 59,19 грн за упаковку до 66,96 грн.

Відзначається, що сигарети без фільтра коштували в січні минулого року 39,35 грн, а вже в новий рік увійшли з вартістю 45,38 грн, що на 15% більше.

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Нагадаємо, вперше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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