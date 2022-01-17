Гречка і м'ясо зникнуть з прилавків: українцям розкрили найгірший сценарій дефіциту

Гречка може зникнути з прилавків магазинів , не виключив Олег Титамір / УНІАН

Держрегулювання цін на продукти соціальної значущості є найпримітивнішим інструментом уряду, заявив президент ГО Українська організація захисту споживачів послуг Олег Тітамир.

"Практика показує, що пряме і жорстке втручання держави в регулювання рентабельності і цін в продовольчих торгових ланцюжках, як правило, оберталося порожніми полицями, вічним дефіцитом товарів першої необхідності і чергами" - сказав він в інтерв'ю Фактам.

Експерт вважає, що ефект для кінцевого споживача при адміністративному втручанні уряду в ціни виглядає вельми сумнівним. Він також не виключив, що торгові мережі будуть домовлятися з постачальниками про "сірі" закупівельні ціни і тіньові розрахунки, при яких будуть враховуватися інтереси продавця.

Глава організація захисту споживачів попередив, що в довгостроковій перспективі обмеження торгової націнки, швидше за все, призведе до підвищення цін.

"Якщо ж глибинні причини зростання цін не будуть усунені, не будуть компенсовані комплексною держпідтримкою виробників продовольчої групи, то спроби регулювання на більш тривалий період можуть призвести до серйозного дефіциту товарів першої необхідності", - підкреслив він.

Реклама

Експерт зазначив, що для зменшення збиткових ризиків продуктові магазини і рітейлові мережі можуть обмежити обсяги закупівель соціальних товарів, що може закінчиться тим, що, наприклад, гречка, курка або борошно вищого сорту можуть продаватися в дуже обмеженому обсязі і навіть час від часу зникати з асортименту і з полиць супермаркетів.

У зв'язку з цим він вважає реалістичним сценарій, при якому іноземні виробники можуть масово витіснити вітчизняного виробника.

читайте такожЗлетіли ціни на горілку, пиво і вино: нова вартість пляшки алкоголю

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

читайте такожРекордні ціни на сало: українців ошелешили захмарним подорожчанням

Читайте ще: