Пастка для РФ: ЗСУ різко змінюють стратегію війни й ставлять нову мету — ЗМІ

Україна переорієнтується на оборону і нанесення максимальної шкоди окупантам, пише Bild.

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У ЗСУ розповіли про зміну стратегії війни / Колаж: Главред, Фото: Facebook / brigade128

Україна обирає нову стратегію бойових дій, при цьому утримання території або її звільнення тепер не є пріоритетом, натомість треба зберігати життя захисників і знищувати ворога.

Контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів, тому Україна переорієнтується з деокупації захоплених територій на оборону і нанесення максимальної шкоди окупантам, пише Bild.

"Наша мета полягає в тому, щоб коефіцієнт вбивств (окупантів РФ, - ред.) був якомога позитивнішим. Якщо 10 до 1 на нашу користь, то ми підемо далі, якщо буде 1 до 1 — ми відступимо", — пояснив нову стратегію один з українських офіцерів.

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Ще один боєць ЗСУ каже, що зараз немає наказів, щоб йти в атаку, а головними завданнями є максимальні втрати ворога. При цьому основне — збереження якомога більшої кількості життів українців.

Цю ж інформацію підтвердив колишній західний військовий, який є радником України. "Те, що ми спостерігаємо, по суті, є контрольованою ар'єргардною дією. Ви встановлюєте мінне поле, спостерігаєте за тим, як на ньому гине якомога більше росіян і знищуються їх танки. А коли вони прориваються — ви відступаєте на кілометр і дозволяєте росіянам в'їхати в наступне мінне поле, яке ви тим часом побудували", — говорить радник.

Основним завданням українських сил стає нанесення втрат у живій силі та матеріальних засобах окупантів з метою краху російського наступу. Крім цього радник заявляє, що Україна зосереджується не на утриманні або відбитті територій до тих пір, поки окупанти не втратять достатньо сил, або коли в ЗСУ з'явиться зброя, яка змінить правила гри.

Один з неназваних українських військових додав, що тепер ЗСУ будуть діяти розумно і відповідно до ситуації, тому що влітку, як заявляється, різниці між наказами ЗС РФ і українськими наказами майже не було.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Україна готує наступ за "планом Залужного". Київ має доступ до переважної більшості озброєнь, які або поставив захід, або Україна їх не отримала, пишуть німецькі журналісти.

Нагадаємо, Україну чекає важка зима в 2024 році. За останні місяці рівень військової допомоги значно знизився. Президент Зеленський закликає країни-партнери негайно надати необхідне озброєння та боєприпаси, враховуючи, що без цього рішення кількість жертв може значно зрости.

Як повідомляв Главред, Росія не тільки намагається захопити нові території в Україні, а й хоче підірвати міжнародну підтримку для України. За словами представника розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль активно спрямовує зусилля на створення враження безнадійності українського опору і намагається затвердити "неможливість перемоги" для України.

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