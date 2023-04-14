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"Уже не буде як на Харківщині": полковник назвав перешкоди для успіху контрнаступу ЗСУ

Альона Вороніна
14 квітня 2023, 03:30
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На лінії фронту уже немає оперативного простору, де не було б російських окупантів. Тому захисникам України доведеться прогризати шлях до азовського узбережжя.
Украинские военные, Роман Свитан
Полковник назвав перешкоди для успіху контрнаступу ЗСУ/ 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило, скрін

Російська окупаційна армія підготувалася до контрнаступу українських військ, тому реалізувати наступальні операції захисникам України буде важче. Такого прориву, як був у Харківській області, уже може не вийти.

Країна-агресорка Росія щільно поставила свою окупаційну армію по лінії фронту, щоб не залишити оперативного простору, що значно ускладнює виконання завдань українським військовим. Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Так, як було в Харківській області, вже точно ніде не буде. Противник настільки збільшив щільність своїх військ, щоб ніде не залишився оперативний простір, його просто немає на лінії фронту. Оперативний простір – це місця, де немає військ противника. Всю територію до азовського узбережжя росіяни наситили військами. Ці війська не можуть наступати, але виконувати оборонні функції точно зможуть. Тому такого прориву, як під Харковом, точно не буде", – зазначає Світан.

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За його словами, українським військовим доведеться просто "прогризати" лінію фронту до азовського узбережжя.

Де найслабші місця фронту для окупантів

Також полковник зазначив, що найбільш програшні позиції у росіян на херсонському та запорізькому напрямках. При цьому найгірша ситуація для російських окупантів саме на херсонському напрямку, адже чим далі від території РФ, тим важче окупантам воювати.

"Щоправда, на херсонському напрямку противник прикривається Дніпром, водною перешкодою. Однак якщо буде поставлене відповідне завдання перед нашими військами, Дніпро буде форсуватися. Тому росіяни навіть почали мінувати лівий берег Дніпра – бояться нашого форсування", – зазначає Світан.

Хто такий Роман Світан

Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Запорізький фронт для окупантів також є програшним, вважає полковник. В російських окупантів слабкі місця на тих територіях, куди їм далеко і довго доставляти боєприпаси для окупаційної армії.

"При цьому глибина фронту там маленька, недостатня для повного розгортання фронтальних операцій і утримування оборони. Плюс противник там притиснутий до Азовського моря, що для нього є великою проблемою", – зазначає Світан.

Складна ситуація для окупантів і на луганському напрямку.

"Фронт від Куп'янська до Кремінної досить хисткий, ненадійний, як марлеві труси – в будь-який момент порватися може. Там рівна, як стіл, поверхня, зачепитися ніде. Поруч вода, яка не зійде, оскільки там заплава кількох річок: Оскола, Жеребця, Червоної та Айдару. Ці річки впадають у Сіверський Донець, і все це на лівому березі. Це плаский пологий берег, велика стояча вода. Копнеш на півметра – починається вода. Тому там неможливо окопатися, втриматися теж. Тому фронт у росіян досить хисткий", – пояснює полковник.

Противник найбільш надійно себе почуває на донецькому напрямку, тому що там він перебуває на донецькій височині, а це 300-350 метрів над прилеглими поверхнями.

"До того ж це ще й донецька агломерація: Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Харцизьк, Зугрес, Шахтарськ – там всюди можна досить непогано зміцнитися. Що вони і зробили", – додав Світан.

Війна в Україні

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що контрнаступ ЗСУ може змусити російських окупантів вчинити "жест доброї волі" – загарбники можуть самі залишити частину окупованих територій, як це сталося під час визволення правобережжя Херсонської області.

Представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, що тисячі громадян країни-агресора Росії тікають з окупованого Криму, побоюючись контрнаступу армії України. Вони залишають свою нерухомість, щоб покинути півострів. Близько 500-800 тисяч росіян, які незаконно перебувають на території Кримського півострова, можуть бути депортовані після повернення Криму під український прапор.

Раніше The Washington Post повідомив, що у "злитих" в мережу секретних матеріалах розвідки США називався найбільш вірогідним сценарій, за яким війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту.

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