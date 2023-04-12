У Зеленського заявили, що тисячі громадян РФ тікають з Криму перед контрнаступом ЗСУ

Близько 500-800 тисяч громадян країни-окупанта Росії незаконно перебувають у захопленому Криму, Україна їх може депортувати, сказала Таміла Ташева.

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Армія України готується до звільнення окупованого Криму / Колаж GoogleMaps, 93 ОМБр

Тисячі громадян країни-агресора Росії тікають з окупованого Криму, побоюючись контрнаступу армії України. Вони залишають свою нерухомість, щоб покинути півострів. Близько 500-800 тисяч росіян, які незаконно перебувають на території Кримського півострова, можуть бути депортовані після повернення Криму під український прапор. Про це заявила представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

Як повідомляє Newsweek, вона розповіла про те, що тисячі росіян залишають свою нерухомість і тікають з Криму, оскільки побоюються контрнаступу сил оборони України.

За словами представниці президента, громадяни РФ, які перебувають у Криму без законних підстав (їх близько 500-800 тисяч), можуть бути депортовані після повернення півострова під політичний контроль Києва.

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"Зокрема населення, яке "понаїхало" на територію Криму. Відповідно, це російське населення, починає виїжджати. Ми бачимо просто просідання ринку нерухомості, тому що видно, що попиту на його покупку немає, а тільки на продаж. Люди кидають своє майно, щоб виїхати з території півострова", - підкреслила Таміла Ташева.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач військами Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес зробив прогноз, згідно з яким звільнення армією України Криму змінить стратегічну ситуацію на полі бою.

На його думку, найперспективнішим напрямком для ЗСУ стане удар по так званому "суходільному коридору" російських окупантів, який йде до захопленого Кримського півострова.

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна може піти на перемовини з агресором Росією після того, як ЗСУ вийдуть до адмінкордону з окупованим Кримом.

Пізніше він уточнив, що говорив лише про одну з опцій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна може звільнити Кримський півострів протягом 5-7 місяців. Як вважає чиновник, у Москви немає ресурсів для того, щоб утримати Крим. Перемовини з РФ можливі тільки в разі виведення звідти росіянами своїх окупаційних військ.

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Контрнаступ ЗСУ: