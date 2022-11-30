УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Уже є практичний план": Крим можуть звільнити за рік – Карась

30 листопада 2022, 13:40

Станом на цей час Україна ще не готова деокупувати Крим, адже для цього потрібно "розібратися" з військами окупантів, які перегороджують туди дорогу.

Евгений Карась, Крым
Крим можуть звільнити за рік, вважає Євген Карась/ УНІАН

Україна може повернути Кримський півострів після військових поразок російських окупантів на півдні. Це відкриє шлях до Криму і дасть змогу його деокупувати.

Оцінки щодо можливих термінів звільнення півострова різняться. Але, згідно з оцінками українського Міноборони і Головного управління розвідки, це може статися від кінця літа до кінця осені 2023 року. Про це розповів військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух Суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв’ю Главреду.

"Ми чуємо різні оцінки, які звучать з боку вищих посадовців Міністерства оборони і ГУР. Ідеться про те, що Крим буде звільнено або військовим шляхом, або дипломатичним після військових поразок росіян наприкінці весни, а повернення Криму, як було сказано, може відбутися в період від кінця літа до кінця осені", – зазначає Карась.

Станом на цей момент Україна ще не готова до звільнення Криму. Адже спочатку ще потрібно на півдні нашої держави розібратися з окупантами, які заважають дійти до півострова.

Хто такий Євген Карась

Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Але фактично уже є практичний план зі звільнення Криму.

"Потенційно ці плани не просто готуються – вони озвучені у такій загрозливій формі, що це вже не оптимістичний гумор, як, наприклад, миротворці у Москві. Коли ми про це говоримо, то закладаємо ту модель майбутнього, до якої ще далеко, і для неї є купа умов. Стосовно Криму, то це вже практичний план", – каже військовослужбовець.

Він розповів, що російські ФСБшники частково вивезли свої сім’ї з Криму ще на початку червня цього року. Адже вони вже тоді розуміли, що може бути далі.

Так само і росгвардійці продавали свої квартири на окупованому півострові ще до початку повномасштабної війни, адже розуміли, що потім не зможуть навіть продати їх, зазначає Карась.

"Відповідно, по Криму зараз вже усі все розуміють. Там же і окопи, наскільки я знаю, вже почали рити", – підсумував він.

Деокупація Криму

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Україна здатна звільнити захоплений Крим за півроку. Для реалізації сценарію Київ повинен отримати модернізовані винищувачі МіГ-29, ракети ATACMS, а також більше артилерії і бронетехніки. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україна вже через півроку може повернути анексований Росією Крим. За його словами, російським окупантам буде складно тримати оборону на півострові.

Військовий експерт Роман Світан говорив, що Україна уже до Нового року може дійти до Криму, але це залежатиме від темпів постачання зброї і боєприпасів для української армії від західних партнерів.

Читайте також:

війна в Україні Євген Карась вторгнення Росії новини Криму
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:57

В Укренерго заявили про скорочення дефіциту електроенергії та зростання потужності генерації

13:47

30 годин трясся в дорозі, щоб загинути в Україні: ЗСУ знищили уральського окупантаВідео

13:45

Гороскоп Таро на грудень 2022 для Козерогів, Водоліїв і Риб - чим здивує останній місяць рокуВідео

13:40

"Уже є практичний план": Крим можуть звільнити за рік – КарасьВідео

13:00

Гороскоп на завтра 1 грудня: Діви відкриють бізнес, а Скорпіони зловлять удачу за хвіст

Реклама
12:57

РФ веде розвідку і шукає нові об'єкти: в ГУР розповіли про підготовку ворога до нової ракетної атакиВідео

12:48

Таролог спрогнозувала, в які дні грудня українцям варто чекати найбільше обстрілівВідео

12:36

Помер зірка фільмів Міцний горішок і Топ Ган

12:23

Карась спрогнозував, який формат розвалу Росії влаштує УкраїнуВідео

12:04

Кіркоров послав двох завзятих "путіністів" за російським кораблем

12:01

Гороскоп Таро на грудень 2022: Терезам - конфлікт, Скорпіонам - доленосна новина, Стрільцям - багато грошей

11:46

ЗСУ ведуть бої за Кінбурнську косу: ворог потерпає ударів, але відновлює сили - ОК Південь

11:44

Дантес розповів, чому не хотів дітей від Дорофєєвої і не буде заводити їх у нових стосункахВідео

11:44

Зі звернення голови Єврокомісії прибрали фразу про 100 тисяч загиблих українських військовихВідео

11:22

"Непристойно величезна країна, треба б її скоротити": Симоньян назвала справжні цілі війни РФВідео

10:44

Перед атакою РФ може нагнітати ситуацію: окупанти вдарять ракетами по Україні в будь-який момент

10:33

"Нехай мерзнуть у темряві": у Чехії запропонували відключити від води і світла посольство РосіїВідео

10:05

У Польщі змінюються правила для біженців з України: за тривале проживання потрібно буде платити

09:35

Україна здатна повернути Крим у 2023-му році: Жданов розповів, що потрібно ЗСУ для успіхуВідео

09:15

Як змусити інтер'єр виглядати дорого-багато: 10 простих вивертів на замітку господарям

Реклама
08:54

Під Мелітополем пролунали потужні вибухи в клубі з мобілізованими росіянамиВідео

08:35

"Повернути Московії її історичну назву": постпред України в ООН закликав перейменувати РосіюВідео

08:32

Немає сенсу виділяти особливі дні, ракетна атака може бути щодняПогляд

08:20

Гороскоп на сьогодні 30 листопада 2022: Рибам - метушня і робота, а Левам - економія сил

08:17

У Польщі назвали серйозним ризик участі країни в майбутній війні з РФ

08:00

Крим повернеться досить швидко, але Україну чекає ще рік важкої війни - Євген КарасьВідео

07:55

У Твері заборонили знімати фільм-пропаганду про Україну: місцеві злякалися "танків ЗСУ"Відео

07:28

"Літаки 4,5 години були у повітрі": Арестович розповів, чому РФ не вдарила по Україні ракетами

06:41

У РФ заявили про прорив оборони ЗСУ в районі Бахмута: в ISW спростували фейк

06:23

Вторгнення з території Білорусі все ж готується?Погляд

06:05

Пентагон поки не планує передачу Україні систем Patriot

06:00

Як швидко прибрати неприємний запах із холодильника: 5 простих трюків, які назавжди полегшать життя

05:36

РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі - Повітряні сили ЗСУ

05:20

В ЗСУ розповіли, коли українські військові погонять окупантів з ДонбасуВідео

04:40

Гороскоп на грудень 2022 для Скорпіонів: затримка зарплати, ризик травм і кризова ситуаціяВідео

03:48

"Такий ліфон тільки на голову!": Волочкова роздяглася до білизни разом з СеменовичВідео

03:15

Щоб ґаджет не "вмирав" після вимкнення світла: як продовжити роботу ноутбука на Windows від батареї

02:45

Військовий експерт розповів, чи вплине смерть Путіна на закінчення війни РФ і УкраїниВідео

02:36

Лілія Ребрик приголомшила сміливим декольте в чорному тотал-луці

01:15

Найгарніший новорічний манікюр 2023 френч, який зачарує всіх навколоФото

Реклама
00:30

Німецькі зенітки прикриють небо: Шольц пообіцяв передати Україні більше самохідок Gepard

29 листопада, вівторок
23:58

"Вплив Пригожина падає": Арестович розповів, чи планують у Кремлі ліквідацію "кухаря Путіна"

23:48

Прикмети на 30 листопада: 3 заборони, які порушувати нікому не можнаВідео

23:45

В Ізюмі росіяни зґвалтували дівчинку та відрізали статеві органи підлітку, а потім стратили їх

23:35

"Здав" вітчим коханої: росіяни жорстоко стратили дівчинку-підлітка та 6 чоловіків на ХерсонщиніВідео

23:30

Україна повинна мати право бити по російським аеродромам - МЗС Латвії

23:20

"Мурахи по шкірі і сльози на очах": мешканка Херсона розповіла, як ЗСУ заходили в містоВідео

23:12

Намагаються перегрупуватися: у ЗСУ розповіли, що дійсно відбувається на Кінбурнській косіВідео

22:43

"Вкрай висока": у Міноборони Польщі приголомшили заявою про ймовірність участі у війніВідео

22:33

Місячний календар стрижок на грудень 2022: називаємо найкращі дні для догляду за пасмами

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти