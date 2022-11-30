"Уже є практичний план": Крим можуть звільнити за рік – Карась

Крим можуть звільнити за рік, вважає Євген Карась/ УНІАН

Україна може повернути Кримський півострів після військових поразок російських окупантів на півдні. Це відкриє шлях до Криму і дасть змогу його деокупувати.

Оцінки щодо можливих термінів звільнення півострова різняться. Але, згідно з оцінками українського Міноборони і Головного управління розвідки, це може статися від кінця літа до кінця осені 2023 року. Про це розповів військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух Суспільство майбутнього) Євген Карась в інтерв’ю Главреду.

"Ми чуємо різні оцінки, які звучать з боку вищих посадовців Міністерства оборони і ГУР. Ідеться про те, що Крим буде звільнено або військовим шляхом, або дипломатичним після військових поразок росіян наприкінці весни, а повернення Криму, як було сказано, може відбутися в період від кінця літа до кінця осені", – зазначає Карась.

Станом на цей момент Україна ще не готова до звільнення Криму. Адже спочатку ще потрібно на півдні нашої держави розібратися з окупантами, які заважають дійти до півострова.

Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Але фактично уже є практичний план зі звільнення Криму.

"Потенційно ці плани не просто готуються – вони озвучені у такій загрозливій формі, що це вже не оптимістичний гумор, як, наприклад, миротворці у Москві. Коли ми про це говоримо, то закладаємо ту модель майбутнього, до якої ще далеко, і для неї є купа умов. Стосовно Криму, то це вже практичний план", – каже військовослужбовець.

Він розповів, що російські ФСБшники частково вивезли свої сім’ї з Криму ще на початку червня цього року. Адже вони вже тоді розуміли, що може бути далі.

Так само і росгвардійці продавали свої квартири на окупованому півострові ще до початку повномасштабної війни, адже розуміли, що потім не зможуть навіть продати їх, зазначає Карась.

"Відповідно, по Криму зараз вже усі все розуміють. Там же і окопи, наскільки я знаю, вже почали рити", – підсумував він.

Деокупація Криму

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Україна здатна звільнити захоплений Крим за півроку. Для реалізації сценарію Київ повинен отримати модернізовані винищувачі МіГ-29, ракети ATACMS, а також більше артилерії і бронетехніки. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Україна вже через півроку може повернути анексований Росією Крим. За його словами, російським окупантам буде складно тримати оборону на півострові.

Військовий експерт Роман Світан говорив, що Україна уже до Нового року може дійти до Криму, але це залежатиме від темпів постачання зброї і боєприпасів для української армії від західних партнерів.

Читайте також: