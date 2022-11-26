"До Нового року ми можемо зайти в Крим": Світан назвав головну умову повернення півострова

Світан назвав головну умову повернення Криму/ 93-я ОМБр Холодний Яр, скрін

Російські загарбники розуміють, що Мелітополь на Запоріжжі є ключем до деокупації Криму, тому вони зараз посилено готуються обороняти окуповане місто.

Через це місто проходить дорога на Кримський півострів. Й окупанти розуміють значення населеного пункту у цій війні. Про це розповів полковник у відставці військовий експерт Роман Світан на OBOZREVATEL TV.

"Вони укріплюють Мелітополь, розуміючи, що саме Мелітополь є ключем у Крим. У якій би точці ми не вийшли на Азовське море, нам все одно доведеться, якщо до Криму, йти у бік Мелітополя", – зазначає експерт.

За його словами, Україна уже до Нового року може дійти до Криму, але це залежатиме від темпів постачання зброї і боєприпасів для української армії від західних партнерів.

Якщо західні країни дотримають обіцянки і збільшать постачання боєприпасів та озброєння вдвічі, то українські військові зможуть дійти до Криму до Нового року. Українська армія вже до кінця 2022 року може бути в Армянську, Чонгарі та на Арабатській Стрілці, зазначає Світан.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Звільнення Криму

Раніше генерал армії Микола Маломуж зазначав, що українські військові за позитивного сценарію можуть звільнити усі окуповані території України за 2-2,5 місяці. Якщо захисники України підуть у наступ і він буде успішним, то серед російських загарбників почнеться паніка. А вона дасть змогу йти "на плечах" тих, хто відступатиме, аж до Криму, а також звільнити території Донецької і Луганської області.

Директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін зазначав, що українські військові неймовірно скоро можуть почати звільняти Крим від російських окупантів. І статися це може вже до кінця листопада цього року.

Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що у Криму місцевих жителів готують до повітряних і хімічних атак. У Сімферополі окупаційна влада розгорнула інформаційну кампанію для населення про дії у разі повітряної тривоги, також місцевих жителів інформують про дії у разі хімічної та бактеріологічної небезпеки.

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