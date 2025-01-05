Жахливі втрати РФ та контрнаступ ЗСУ на Курщині: головні новини України (дайджест)

Новини України 5 січня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 5 січня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

ЗСУ контратакували ворога та просунулися вперед на важливих напрямках - ISW

Сили оборони України попри постійний тиск ворога мають успіхи на декількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 4 січня йдеться, що ЗСУ нещодавно просунулися у напрямку Лимана на північний захід від Кремінної. Це підтверджують геолокаційні кадри, на яких видно відбиття українськими силами позицій в центрі населеного пункту Терни.

відео дня

Вибухало кілька годин: безпілотники атакували військовий аеродром в РФ, деталі

У ніч на 5 січня у Ростовській та Бєлгородській області країни-агресорки Росії пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ повідомили про атаку безпілотників та влучання на території областей.

Зокрема під ударом опинився Таганрог. За словами тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Юрія Слюсаря, з опівночі сили ППО збили 37 безпілотників над Ростовською областю. Він стверджує, що внаслідок падіння уламків пошкоджено лише майно у мешканців Таганрога і Неклиновського району, а постраждалих взагалі немає.

Війська Путіна за технікою не дотягнуть до 2026-го: у США зробили прогноз

Сили оборони України знищили або пошкодили понад 3 000 танків військ агресора Росії і близько 9 000 одиниць бронетехніки за минулий рік. На Курахівському напрямку ворог через складну ситуацію з технікою в останні декілька тижнів застосовує переважно піхоту. Згідно з оцінками, росіяни до 2026 року не впораються з такими втратами у військовій техніці. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Війська РФ просунулися на двох важких напрямках: у DeepState розкрили деталі

Окупанти агресора Росії досягли просування в шести населених пунктах. Ворогу вдалося битися успіхів на Покровському та Курахівському напрямках, там тривають жорсткі бої.

Як повідомили аналітики DeepState, росіяни продовжують штурми по всій лінії фронту.

Потужне вогневе ураження ЗСУ: ворог зазнав серйозних втрат на Півдні, деталі

Сили оборони України завдали вогневого ураження по одразу декількох місцях дислокації вогневих позиціях та тилах військ країни-агресорки Росії на Півдні. Про це повідомили СО Півдня в Telegram.

ЗСУ пішли в масштабні атаки в Курській області: у Зеленського зробили заяву

Сили оборони України у Курській області несподівано атакували російських окупантів на декількох напрямках. У ворога великі переживання. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-акаунті він повідомив про те, що атака української армії стала несподіванкою для ворога.

Не вижив ніхто: ГУР влаштувало засідку на начальника штабу батальйону РФ

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України організували засідку та ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм Осетія" (штурмового підрозділу в складі 429-го мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія "Кама" Мельникова разом із його водієм. Про це повідомило ГУР МО.

За даними розвідки, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" із розрахунком FPV-дронів успішно ліквідували Мельникова та його супровід.

Понад 54 тисячі: Сирський відзвітував про удари дронами по цілях РФ у грудні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем і радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференції. Під час заходу було підбито підсумки роботи за грудень, про що він повідомив у своєму Telegram.

Трамп прагне завершити війну, але є одна проблема - The Telegraph

Новообраний президент США Дональд Трамп прагнутиме завершити російсько-українську війну, проте конкретних планів він не розкриває. Трамп не може поступитися Володимиру Путіну, оскільки такий крок став би "запрошенням" агресору Росії до нападу на інші країни, зокрема й на держави НАТО.

РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів: Зеленський вийшов із заявою

Країна-агресор Росія цієї ночі атакувала Україну 103 безпілотниками типу "Shahed", у складі яких було 8755 компонентів іноземного виробництва. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас, за його словами, з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року РФ випустила по Україні більше 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів. У цій зброї було понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу.

Путін дав задню: США відправили таємний сигнал Росії щодо війни: що відомо

Росію продовжують позбавляти зон впливу у світі, змушуючи РФ звужуватись до власних кордонів. Крім того, через тиск з боку КНР та Індії, Кремль дав задню та зменшив градус ядерних погроз. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Сили оборони наступають на Курщині: що з військами РФ і яка ситуація

Угруповання російських окупантів у Курській області сьогодні перебуває приблизно на рівні серпня минулого року, коли Сили оборони України почали там свою операцію. Посилення у вигляді військ КНДР не зміцнило ворожі війська в регіоні. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Сирський не просто так відвідав Курську область напередодні активізації українських наступальних операцій.

Втрати України у війні сягнули 57 500 осіб, а ще 250 тисяч дістали поранення від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Дані станом на жовтень 2024 року публікуються в статті, розміщеній на сайті британської газети The Telegraph.

Водночас, з посиланням на дані Британської мовної корпорації (BBC), від 150 тисяч до 200 тисяч росіян було знищено і ще до 600 тисяч поранено під час війни.

Країну накрив майже 7-бальний шторм: в Україні посилилася магнітна буря

Україна перебуває під атакою дуже сильної магнітної бурі. Вона дуже сильно затягнулася і раптово почала посилюватися. Про це повідомляє meteoagent.

Ця магнітна буря почалася ще 29 грудня. Тоді вона була 3-бальною, проте наступного дня раптово посилилася майже до 8-ми балів. На такому рівні вона протрималася цілих три дні, після чого пішла на спад.

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