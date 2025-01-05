Війська РФ просунулися на двох важких напрямках: у DeepState розкрили деталі

Російські окупаційні війська штурмують позиції Сил оборони по всій лінії фронту.

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Окупанти просунулися на заході Донецької області / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Коротко зі зведення DeepState:

Ворог досяг успіхів у шести населених пунктах Донецької області

Війська РФ просунулися на Покровському та Курахівському напрямках

Окупанти агресора Росії досягли просування в шести населених пунктах. Ворогу вдалося битися успіхів на Покровському та Курахівському напрямках, там тривають жорсткі бої.

Як повідомили аналітики DeepState, росіяни продовжують штурми по всій лінії фронту.

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Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ворожі сили просунулися в Кураховому, Торецьку, Шевченку, а також поблизу Дальнього, Воздвиженки та Баранівки на заході Донецької області.

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Як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ контратакували ворога і просунулися вперед на важливих напрямках. Зокрема, у Сил оборони є успіхи в напрямку Лиману - на північний захід від Кремінної та відбили одну з атак на Курахівському напрямку.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

На Курахівському напрямку ворог атакує переважно піхотою, розповіли аналітики. Росіяни мають серйозний дефіцит у бронетехніці і все частіше використовують електроскутери, мотоцикли та всюдиходи.

Війська РФ намагаються обійти Покровськ із двох ділянок - Піщаного і Миколаївки, припустив офіцер НГУ Віталій Литвин. Він також додав, що ворожі сили мають значні ресурси як у живій силі, так і з позиції військової техніки.

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