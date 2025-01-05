Війська РФ просунулися на двох важких напрямках: у DeepState розкрили деталі

Коротко зі зведення DeepState:
- Ворог досяг успіхів у шести населених пунктах Донецької області
- Війська РФ просунулися на Покровському та Курахівському напрямках
Окупанти агресора Росії досягли просування в шести населених пунктах. Ворогу вдалося битися успіхів на Покровському та Курахівському напрямках, там тривають жорсткі бої.
Як повідомили аналітики DeepState, росіяни продовжують штурми по всій лінії фронту.
Ворожі сили просунулися в Кураховому, Торецьку, Шевченку, а також поблизу Дальнього, Воздвиженки та Баранівки на заході Донецької області.
Війна Росії проти України - новини за темою:
Як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ контратакували ворога і просунулися вперед на важливих напрямках. Зокрема, у Сил оборони є успіхи в напрямку Лиману - на північний захід від Кремінної та відбили одну з атак на Курахівському напрямку.
На Курахівському напрямку ворог атакує переважно піхотою, розповіли аналітики. Росіяни мають серйозний дефіцит у бронетехніці і все частіше використовують електроскутери, мотоцикли та всюдиходи.
Війська РФ намагаються обійти Покровськ із двох ділянок - Піщаного і Миколаївки, припустив офіцер НГУ Віталій Литвин. Він також додав, що ворожі сили мають значні ресурси як у живій силі, так і з позиції військової техніки.
Інші новини:
- "Останній постріл - не у 2025-му": полковник сказав, скільки років ще буде війна
- Чи буде заморожування війни у 2025 році: Світан дав прогноз
- Росія не планує закінчувати війну у 2025: у РНБО розповіли про плани Путіна
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред