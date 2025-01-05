Країну накрив майже 7-бальний шторм: в Україні посилилася магнітна буря

Ця магнітна буря загалом триватиме цілих 10 днів.

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В Україні різко посилилася магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під атакою дуже сильної магнітної бурі. Вона дуже сильно затягнулася і раптово почала посилюватися. Про це повідомляє meteoagent.

Ця магнітна буря почалася ще 29 грудня. Тоді вона була 3-бальною, проте наступного дня раптово посилилася майже до 8-ми балів. На такому рівні вона протрималася цілих три дні, після чого пішла на спад.

відео дня

2-3 січня потужність магнітної бурі утримувалася на рівні 5-ти балів. Очікувалося, що вона піде на спад, але 4 січня вона раптово посилилася до 6-ти балів. Її потужність піде на спад лише завтра, 6 січня. Тоді буря стане 4-бальною, після чого опуститься до 3-х балів, а потім - до мінімуму.

Однак розслаблятися ще рано. 10 січня країну атакує нова магнітна буря. Вона вдарить одразу з 4-бальною потужністю. Наступні два дні вона буде 3-бальною, після чого знизиться до мінімуму.

В Україні різко посилилася магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 6 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 74 сонячні плями.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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