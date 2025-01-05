Не вижив ніхто: ГУР влашутвало засідку на начальника штабу батальйону РФ

Внаслідок успішної засідки бійців підрозділу "Кракен" було ліквідовано начальника штабу батальйону "Шторм Осетія" та його водія, зазначили в ГУР.

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ГУР влашутвало засідку на начальника штабу батальйону РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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В ГУР відзвітували про ліквідацію начальника штабу батальйону "Шторм. Осетія"

Засідку організували на трасі Василівка-Токмак

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України організували засідку та ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм Осетія" (штурмового підрозділу в складі 429-го мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія "Кама" Мельникова разом із його водієм. Про це повідомило ГУР МО.

За даними розвідки, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" із розрахунком FPV-дронів успішно ліквідували Мельникова та його супровід.

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"Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що на основі отриманих даних аеророзвідники організували FPV-засідку для ватажка окупантів. Спочатку оператори дронів вміло налякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", у якому знаходився Мельников. "Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове. Обох окупантів знищено", - резюмували в розвідці.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України несподівано атакували позиції російських окупантів у кількох напрямках у Курській області, що викликало у ворога значне занепокоєння. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, наголосивши, що удар української армії став для агресора несподіваним.

Українські захисники завдали вогневого ураження по кількох місцях дислокації, вогневих позиціях і тилових базах військ РФ на південному напрямку, про що заявили в командуванні Сил оборони Півдня.

Водночас аналітики DeepState відзначають, що російські окупанти досягли часткових успіхів поблизу шести населених пунктів, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої. Російські війська продовжують штурми вздовж усієї лінії фронту.

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Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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