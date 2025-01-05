Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Не вижив ніхто: ГУР влашутвало засідку на начальника штабу батальйону РФ

Юрій Берендій
5 січня 2025, 11:55
354
Внаслідок успішної засідки бійців підрозділу "Кракен" було ліквідовано начальника штабу батальйону "Шторм Осетія" та його водія, зазначили в ГУР.
Не вижив ніхто: ГУР влашутвало засідку на начальника штабу батальйону РФ
ГУР влашутвало засідку на начальника штабу батальйону РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • В ГУР відзвітували про ліквідацію начальника штабу батальйону "Шторм. Осетія"
  • Засідку організували на трасі Василівка-Токмак

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України організували засідку та ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм Осетія" (штурмового підрозділу в складі 429-го мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія "Кама" Мельникова разом із його водієм. Про це повідомило ГУР МО.

За даними розвідки, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" із розрахунком FPV-дронів успішно ліквідували Мельникова та його супровід.

відео дня

"Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що на основі отриманих даних аеророзвідники організували FPV-засідку для ватажка окупантів. Спочатку оператори дронів вміло налякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", у якому знаходився Мельников. "Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове. Обох окупантів знищено", - резюмували в розвідці.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України несподівано атакували позиції російських окупантів у кількох напрямках у Курській області, що викликало у ворога значне занепокоєння. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, наголосивши, що удар української армії став для агресора несподіваним.

Українські захисники завдали вогневого ураження по кількох місцях дислокації, вогневих позиціях і тилових базах військ РФ на південному напрямку, про що заявили в командуванні Сил оборони Півдня.

Водночас аналітики DeepState відзначають, що російські окупанти досягли часткових успіхів поблизу шести населених пунктів, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої. Російські війська продовжують штурми вздовж усієї лінії фронту.

Інші новини:

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя ГУР
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів: Зеленський вийшов із заявою

РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів: Зеленський вийшов із заявою

12:57Україна
Трамп прагне завершити війну, але є одна проблема - The Telegraph

Трамп прагне завершити війну, але є одна проблема - The Telegraph

12:33Світ
Понад 54 тисячі: Сирський відзвітував про удари дронами по цілях РФ у грудні

Понад 54 тисячі: Сирський відзвітував про удари дронами по цілях РФ у грудні

12:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на 2025 рік: на один зі знаків зодіаку чекає велике кохання та удача

Гороскоп на 2025 рік: на один зі знаків зодіаку чекає велике кохання та удача

Влупить 12-градусний мороз: у двох областях оголосили штормове попередження

Влупить 12-градусний мороз: у двох областях оголосили штормове попередження

"Фіцо не до кінця зрозумів": експерт оцінив, наскільки серйозні погрози Словаччини

"Фіцо не до кінця зрозумів": експерт оцінив, наскільки серйозні погрози Словаччини

Що не так на малюнку: треба знайти помилку за 11 секунд

Що не так на малюнку: треба знайти помилку за 11 секунд

Карта Deep State онлайн за 5 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

13:16

Що буде, якщо змішати апельсинову кірку і сіль

13:16

Навіть не зайдуть до будинку: названо найкращий засіб від щурів - бабусин метод

12:57

РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів: Зеленський вийшов із заявою

12:36

Мамі двійнят Глінській пропонували "прибрати" одну дитину - що сталося

12:33

Трамп прагне завершити війну, але є одна проблема - The Telegraph

У 2025 році Росію змусять сісти за стіл переговорів, але Україні варто готуватися до втрати територій - СнєгирьовУ 2025 році Росію змусять сісти за стіл переговорів, але Україні варто готуватися до втрати територій - Снєгирьов
12:29

Любовний гороскоп на тиждень із 6 до 12 січня

12:24

Понад 54 тисячі: Сирський відзвітував про удари дронами по цілях РФ у грудні

12:11

Росія може з'ясовувати, які є варіанти врегулювання війни - Снєгирьов

11:55

Не вижив ніхто: ГУР влашутвало засідку на начальника штабу батальйону РФ

Реклама
11:02

Путін розглядає різні варіанти завершення війни в Україні - Фесенко

10:56

ЗСУ пішли в масштабні атаки в Курській області: у Зеленського зробили заяву

10:13

Фінансовий гороскоп на тиждень із 6 по 12 січня: Левам - спокуса, Раку - витрати

09:58

Потужне вогневе ураження ЗСУ: ворог зазнав серйозних втрат на Півдні, деталі

09:48

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 січня: Ракам - успіх, Терезам - труднощі

09:48

Війська РФ просунулися на двох важких напрямках: у DeepState розкрили деталі

09:34

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 січня (оновлюється)

09:26

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Близнюкам - обман, Левам - зміни

09:12

Шантаж Росії ядерною зброєю: у США розповіли про загрозу прямого конфлікту з РФ

09:05

Відключення світла в Україні - графіки на 31 грудня (оновлюється)

09:04

Війська Путіна за технікою не дотягнуть до 2026-го: у США зробили прогноз

Реклама
08:32

Карта Deep State онлайн за 5 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

Вибухало кілька годин: безпілотники атакували військовий аеродром в РФ, деталі

07:40

ЗСУ контратакували ворога та просунулися вперед на важливих напрямках - ISW

07:10

Де 3 відмінності між картинками з дівчиною і левом: треба відгадати за 22 секунди

06:01

Ідіократія: про ідіотів на всіх рівнях суспільстваПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 6 січня: Близнюкам - насолода, Терезам - чарівний день

05:00

Яке сьогодні свято 5 січня 2025 року: як не накликати проблеми зі здоров'ям

04:30

Для чого потрібні ребристі "зуби" на кухонних ножицях: відповідь здивує

03:33

Як варити бульйон: відомий кухар поділився рецептом надзвичайно смачної стравиВідео

02:44

Важливе церковне свято: що категорично не можна робити 5 січня

02:11

Складна загадка на кмітливість: вирішити потрібно за 12 секунд

01:00

Під романтичним покровом Венери: трьох знаків зодіаку чекає любовна пригода

00:36

Термін повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити: в ОП з'явилася ідея

04 січня, субота
23:43

Шольц з Трампом зібралися в Москву: в Німеччині анонсували зустрічі з Путіним

23:33

Дженніфер Еністон показала розкішну фігуру в бікіні

22:39

Чи змусять окупанти ЗСУ вийти з Покровська: в ОСУВ "Хортиця" дали відповідь

22:20

Знищено "відчутну" кількість КНДРівців: Зеленський назвав втрати РФ на Курщині

22:01

Анфісу Чехову понівечив ботокс - що сталося з обличчям

21:28

Закрутити гайки "Турецького потоку": експерт пояснив, чи наважиться Ердоган

20:56

Лінія фронту навряд чи зміниться: Блінкен сказав, як забезпечити мир в Україні

Реклама
20:50

Маленький секрет, а стільки клопоту: чому капсули для прання не розчиняються

20:09

Оточення ЗСУ на сотні квадратних кілометрів: де ворог приготував пастку

19:52

Чому популізм став нормою і чим це загрожуєПогляд

19:52

Росіяни йдуть по трупах своїх же: в ЗСУ розповіли про шалені втрати РФ

19:43

Влупить 12-градусний мороз: у двох областях оголосили штормове попередження

19:38

Яка різниця між яйцями С2 і Д3: як обрати якісну категорію - є секрет

18:46

"Фіцо не до кінця зрозумів": експерт оцінив, наскільки серйозні погрози Словаччини

18:22

Лише 2 кілометри: відстань від фронту до центру Куп'янська скоротилася

18:19

Хмари над окупантами згущаються: в Севастополі оголошено надзвичайний стан

17:50

Як швидко відіпрати плями від дезодоранту і не зіпсувати річ: важливі правила

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти