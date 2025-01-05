Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів: Зеленський вийшов із заявою

Анна Косик
5 січня 2025, 12:57
339
Захід недостатньо тисне на ворога, щоб припинити російський терор цивільного населення України.
Зеленский, ракета, дрон
Посилення ППО України має бути пріоритетом для західних союзників / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, УНІАН

Що повідомив Зеленський:

  • Більше 100 "Шахедів" атакували Україну 5 січня
  • РФ використовує тисячі компонентів іноземного виробництва в своїх дронах і ракетах
  • Санкційний тиск на Росію недостатній

Країна-агресор Росія цієї ночі атакувала Україну 103 безпілотниками типу "Shahed", у складі яких було 8755 компонентів іноземного виробництва. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас, за його словами, з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року РФ випустила по Україні більше 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів. У цій зброї було понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу.

відео дня

"Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну", - наголосив Зеленський.

РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів: Зеленський вийшов із заявою
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Президент додав, що посилення співпраці з західними партнерами і надалі має відбуватися у питаннях санкційної політики щодо РФ, посилення ППО і передачі далекобійної зброї Україні, а також підтримки українських захисників.

Обстріли України - останні новини

Нагадаємо, нещодавно, 3 січня, російська окупаційна армія атакувала Україну 93-ма ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 60 "Шахедів".

Згодом, цього ж дня, Росія завдала потрійного ракетного удару по Чернігову. Внаслідок цієї атаки загинув доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка.

4 січня, як писав Главред, Росія запустила по Україні 81 безпілотник. Захисникам України вдалося збити 34 ворожі дрони, ще 47 були локаційно втрачені й не дісталися цілей.

Більше новин:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні обстріли Володимир Зеленський дрони авіабомба санкції проти Росії ракетний удар атака дронів Дрон Shahed-136 Ракетна атака на Україну
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Країну накрив майже 7-бальний шторм: в Україні посилилася магнітна буря

Країну накрив майже 7-бальний шторм: в Україні посилилася магнітна буря

17:30Синоптик
"Жахливі втрати": у війні знищено і поранено до 800 тисяч росіян – Telegraph

"Жахливі втрати": у війні знищено і поранено до 800 тисяч росіян – Telegraph

17:21Україна
Сили оборони наступають на Курщині: що з військами РФ і яка ситуація

Сили оборони наступають на Курщині: що з військами РФ і яка ситуація

15:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Влупить 12-градусний мороз: у двох областях оголосили штормове попередження

Влупить 12-градусний мороз: у двох областях оголосили штормове попередження

"Фіцо не до кінця зрозумів": експерт оцінив, наскільки серйозні погрози Словаччини

"Фіцо не до кінця зрозумів": експерт оцінив, наскільки серйозні погрози Словаччини

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Близнюкам - обман, Левам - зміни

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Близнюкам - обман, Левам - зміни

Карта Deep State онлайн за 5 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 3 відмінності між картинками з дівчиною і левом: треба відгадати за 22 секунди

Де 3 відмінності між картинками з дівчиною і левом: треба відгадати за 22 секунди

Останні новини

16:45

Одне з найбільших церковних свят: що не можна робити на Хрещення Господнє

16:16

Удар по штабу РФ у Льгові: знищено 2 підполковники з "елітної" дивізії РФ

16:11

"Melovin Миколайович стане батьком": співак повідомив важливу новину

16:01

Хто б міг подумати: 5 овочів, які насправді фрукти

15:49

Сили оборони наступають на Курщині: що з військами РФ і яка ситуація

Повний крах путінської стратегії: Михайло Гончар - про зупинку транзиту газуПовний крах путінської стратегії: Михайло Гончар - про зупинку транзиту газу
15:47

"Успішна операція": стала відома ціль нового контрнаступу ЗСУ на Курщині

15:17

"Конфіденційні питання": у Шольца відреагували на чутки про "візит до Путіна"

15:05

Яка тварина захована на малюнку: лише одиниці вгадають за 7 секунд

14:28

Путін дав задню: США відправили таємний сигнал Росії щодо війни: що відомоВідео

Реклама
14:12

У Криму проблеми із загородженнями і "мостом Путіна": названо сценарій для ЗСУ

13:58

Перекидання військових КНДР на Донеччину: аналітик оцінив шанси ворога

13:37

Оля Цибульська стала жертвою шахраїв: "Гади, сперли машину"

13:16

Що буде, якщо змішати апельсинову кірку і сіль

13:16

Навіть не зайдуть до будинку: названо найкращий засіб від щурів - бабусин метод

12:57

РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів: Зеленський вийшов із заявою

12:36

Мамі двійнят Глінській пропонували "прибрати" одну дитину - що сталося

12:33

Трамп прагне завершити війну, але є одна проблема - The Telegraph

12:29

Любовний гороскоп на тиждень із 6 до 12 січня

12:24

Понад 54 тисячі: Сирський відзвітував про удари дронами по цілях РФ у грудні

12:11

Росія може з'ясовувати, які є варіанти врегулювання війни - Снєгирьов

Реклама
11:55

Не вижив ніхто: ГУР влаштувало засідку на начальника штабу батальйону РФ

11:02

Путін розглядає різні варіанти завершення війни в Україні - Фесенко

10:56

ЗСУ пішли в масштабні атаки в Курській області: у Зеленського зробили заяву

10:13

Фінансовий гороскоп на тиждень із 6 по 12 січня: Левам - спокуса, Раку - витрати

09:58

Потужне вогневе ураження ЗСУ: ворог зазнав серйозних втрат на Півдні, деталі

09:48

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 січня: Ракам - успіх, Терезам - труднощі

09:48

Війська РФ просунулися на двох важких напрямках: у DeepState розкрили деталі

09:34

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 січня (оновлюється)

09:26

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня: Близнюкам - обман, Левам - зміни

09:12

Шантаж Росії ядерною зброєю: у США розповіли про загрозу прямого конфлікту з РФ

09:04

Війська Путіна за технікою не дотягнуть до 2026-го: у США зробили прогноз

08:32

Карта Deep State онлайн за 5 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

Вибухало кілька годин: безпілотники атакували військовий аеродром в РФ, деталі

07:40

ЗСУ контратакували ворога та просунулися вперед на важливих напрямках - ISW

07:10

Де 3 відмінності між картинками з дівчиною і левом: треба відгадати за 22 секунди

06:01

Ідіократія: про ідіотів на всіх рівнях суспільстваПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 6 січня: Близнюкам - насолода, Терезам - чарівний день

05:00

Яке сьогодні свято 5 січня 2025 року: як не накликати проблеми зі здоров'ям

04:30

Для чого потрібні ребристі "зуби" на кухонних ножицях: відповідь здивує

03:33

Як варити бульйон: відомий кухар поділився рецептом надзвичайно смачної стравиВідео

Реклама
02:44

Важливе церковне свято: що категорично не можна робити 5 січня

02:11

Складна загадка на кмітливість: вирішити потрібно за 12 секунд

01:00

Під романтичним покровом Венери: трьох знаків зодіаку чекає любовна пригода

00:36

Термін повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити: в ОП з'явилася ідея

04 січня, субота
23:43

Шольц з Трампом зібралися в Москву: в Німеччині анонсували зустрічі з Путіним

23:33

Дженніфер Еністон показала розкішну фігуру в бікіні

22:39

Чи змусять окупанти ЗСУ вийти з Покровська: в ОСУВ "Хортиця" дали відповідь

22:20

Знищено "відчутну" кількість КНДРівців: Зеленський назвав втрати РФ на Курщині

22:01

Анфісу Чехову понівечив ботокс - що сталося з обличчям

21:28

Закрутити гайки "Турецького потоку": експерт пояснив, чи наважиться Ердоган

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти