РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів: Зеленський вийшов із заявою

Що повідомив Зеленський:
- Більше 100 "Шахедів" атакували Україну 5 січня
- РФ використовує тисячі компонентів іноземного виробництва в своїх дронах і ракетах
- Санкційний тиск на Росію недостатній
Країна-агресор Росія цієї ночі атакувала Україну 103 безпілотниками типу "Shahed", у складі яких було 8755 компонентів іноземного виробництва. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
Водночас, за його словами, з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року РФ випустила по Україні більше 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів. У цій зброї було понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу.
"Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що посилення співпраці з західними партнерами і надалі має відбуватися у питаннях санкційної політики щодо РФ, посилення ППО і передачі далекобійної зброї Україні, а також підтримки українських захисників.
Обстріли України - останні новини
Нагадаємо, нещодавно, 3 січня, російська окупаційна армія атакувала Україну 93-ма ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 60 "Шахедів".
Згодом, цього ж дня, Росія завдала потрійного ракетного удару по Чернігову. Внаслідок цієї атаки загинув доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка.
4 січня, як писав Главред, Росія запустила по Україні 81 безпілотник. Захисникам України вдалося збити 34 ворожі дрони, ще 47 були локаційно втрачені й не дісталися цілей.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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