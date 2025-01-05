Трамп прагне завершити війну, але є одна проблема - The Telegraph

Трамп зберігає мовчання про свої мирні ініціативи.

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Трамп не може поступитися Путіну, інакше мир на Заході опиниться під загрозою - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот YouTube

Головне з матеріалу The Telegraph:

Трампу навряд чи вдасться швидко завершити війну

Трамп не може дозволити собі поступитися Путіну

Росія не проти переговорів у Словаччині

Новообраний президент США Дональд Трамп прагнутиме завершити російсько-українську війну, проте конкретних планів він не розкриває. Трамп не може поступитися Володимиру Путіну, оскільки такий крок став би "запрошенням" агресору Росії до нападу на інші країни, зокрема й на держави НАТО.

Трамп не розкриває своїх планів

У матеріалі The Telegraph нагадали, що Трамп із травня позаминулого року неодноразово говорив про намір завершити війну "за 24 години". Утім, республіканець уточнював: план залежить від результатів зустрічей із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

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Після перемоги на виборах Трамп поки що не розкрив деталей своїх мирних ініціатив.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Росія допускає перемовини у Словаччині

Журналісти пишуть, що Москва неодноразово демонструвала свою готовність до так званих перемовин, які Кремль бачить лише "на своїх умовах". Росіяни не проти перемовин у Словаччині - в країні, залежній від газу з РФ країни, яка є небажаним "посередником" для інших сторін.

Зеленський бачить повернення територій шляхом дипломатії

Також у статті йдеться про те, що Зеленський наразі бачить дипломатію найоптимальнішим інструментом повернення захоплених Росією територій. Україна зазнає втрат, але вражає всіх своєю стійкістю у війні, яка триває вже 35 місяців.

Чи вдасться Трампу швидко завершити війну

На думку багатьох експерті, Трампу навряд чи вдасться швидко закінчити війну. Ініціатива вимагає рішучості та реальних поступок з боку Росії, що малоймовірно. Вигідні Путіну ініціативи і зовсім можуть послабити НАТО і створити прецедент.

Крім того, санкції проти російської верхівки, як і раніше, недостатні. Олігархи зберігають свої статки, що дозволяє Москві вести війну. Тіньові танкери РФ продовжують продавати нафту і надають режиму фінансові ресурси.

"Лише божевільний може хотіти, щоб війна в Україні тривала. Але тільки дурень може хотіти, щоб це закінчилося тим, що Америка, а за замовчуванням і решта НАТО, змусить президента Зеленського стати на коліна перед Путіним. Агресія лютого 2022 року і наступних трьох років залишається несправедливою, необґрунтованою і непрощенною", - підкреслюється в матеріалі.

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Як повідомляв Главред, у матеріалі The Times написали, що в команді Трампа все ще обговорюють свою стратегію щодо війни Росії проти України. Київ намагається переконати Трампа в тому, що підтримка української держави вигідніша, ніж угода з агресором Росією.

Трамп може зустрітися з Путіним уже в березні, вважає депутат від опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер. Також він очікує, що канцлер ФРН Шольц зустрінеться з Путіним до 23 лютого.

Росію не влаштовують можливі ініціативи Трампа щодо України, сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров. Зокрема, Москва проти того, щоб вступ України до НАТО відклали на 20 років, а на українській території з'явилися європейські миротворці.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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