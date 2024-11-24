Сили оборони уразили ЗРК "С-400" російських окупантів на Курщині - Генштаб

Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".

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Атакований підрозділ вів бойову роботу у режимі "земля-земля" / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 14 ОМБр

Що повідомили в Генштабі:

ЗСУ успішно атакували ворога 24 листопада

Внаслідок удару постраждав ракетний полк РФ у Курській області

Україна вдарила по підрозділу ЗС РФ, який, найімовірніше, обстрілював цивільних

Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях армії країни-агресора Росії у ніч на 24 листопада, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Удар нанесено по зенітно ракетному дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області. Вже відомо, що ЗСУ успішно влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".

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"Вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України", - йдеться у повідомленні.

С-400 / Інфографіка: Главред

У Генштабі Збройних сил України також наголосили, що бойова робота по військовий цілях окупантів триває.

Удари Сил Оборони по об'єктах РФ

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб" в Бєлгородській області. Ураження таких об’єктів створює значні логістичні труднощі для російської армії та суттєво послаблює її наступальні можливості.

Раніше також стало відомо, що внаслідок атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області 20 листопада могли були вбиті генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук і 18 ворожих військових. Також могли бути знищені офіцери з КНДР.

Напередодні аж три безпілотники прилетіли у Пензу. І попри те, що влада РФ очевидно, що відзвітувала про успішну роботу ППО, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив атаку на нафтосховища заводу нафтогазового обладнання.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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