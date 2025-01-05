Потужне вогневе ураження ЗСУ: ворог зазнав серйозних втрат на Півдні, деталі

Українські військові відкрили вогонь як і по позиціях, так і по тилах ворожих сил.

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Серед знищеної техніки РФ є дуже "жирні" цілі / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 108 окрема бригада ТрО

Що повідомили в Силах оборони:

Ворог втратив десятки окупантів

ЗСУ знищили більше 30 одиниць авто- і бронетехніки

Уражено кілька спостережних пунктів ворога

Сили оборони України завдали вогневого ураження по одразу декількох місцях дислокації вогневих позиціях та тилах військ країни-агресорки Росії на Півдні. Про це повідомили СО Півдня в Telegram.

Лише за попередню добу на цій ділянці фронту вороже угруповання втратило 74 окупантів, 8 артилерійських систем, в тому числі "Гіацинт-Б", 31 одиницю автомобільної та бронетехніки, мотоцикл, 2 човни, 6 супутникових терміналів "Starlink", камеру відеоспостереження та 2 комплекси РЕБ.

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Окрім цього українським військовим вдалося уразити кілька важливих об'єктів противника, як от 4 бліндажі та місце проживання особового складу. Постраждали від українського вогню і 3 спостережні пункти РФ.

Також під українським вогнем опинилися 2 місця зберігання боєприпасів, 3 місця зльоту БпЛА, 7 антен управління БпЛА та 2 антени звʼязку.

Втрати армії РФ у війні проти України

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими.

Раніше також повідомлялося, що продовж 2024 року Сили оборони України зменшили чисельність російської окупаційної армії на 430 790 військових. Умовно, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії РФ.

Згодом, як писав Главред, стало відомо, що втрати окупантів на фронті й досі є надзвичайно великими, росіян використовують як "м'ясо". Штурмовим групам часто доводиться йти через тіла своїх попередників.

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