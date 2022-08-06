"Мавзолей Путіна": в РНБО заявили, що відхід диктатора від влади нічого не змінить

Олексій Данілов дав прогноз щодо зміни влади в Росії / Фото Reuters

У список російських "еліт" входить всього 86 осіб. Навіть якщо в РФ зміниться диктатор, там все одно залишаться 85 осіб, які впливають на політику Кремля. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, в РНБО список російських "еліт" умовно об'єднали в проект "Мавзолей Путіна".

"В апараті РНБО є проект під умовною назвою "Мавзолей Путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля і Росії. Хто б сьогодні там не прийшов до влади, ймовірність того, що це буде не "колективний Путін" – вкрай мала. Що стосується російської опозиції, то вона просто знищена", - сказав Данілов в інтерв'ю радіо Київ 98Fm.

За словами секретаря РНБО, навіть у разі різкої зміни основного представника влади, нікуди не дінеться "колективний Путін".

"Це обумовлено тим, що за 22 роки диктатури в Кремлі не залишилося тих, кого можна вважати "ліберальними", – додав Данілов.

За його словами, багато експертів побоюються, що Путін може зважитися використовувати ядерну зброю, якщо дізнається, що залишає трон правителя.

Як повідомляв Главред, російський Telegram-канал Генерал СВР писав, що в РФ не виключений варіант оголошення проведення позачергових президентських виборів, які повинні будуть відбутися 26 березня 2023 року. Чинний президент в них участь не візьме. Однак буде підтримувати кандидатуру Дмитра Патрушева, який зараз обіямає посаду міністра сільського господарства РФ.

Військовий експерт Олег Жданов також говорив про те, що президент Росії Володимир Путін думає про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, посаду глави держави може зайняти Дмитро Патрушев, а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія. Сам глава Кремля стане керівником Держради і залишиться фактичним главою держави. До свого формально відходу з влади він хотів би відтворити СРСР в будь-якій формі, але не може цього зробити через Україну.

Інші новини: