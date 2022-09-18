У Кремлі всерйоз обговорюють відхід Путіна через "хворобу" – Піонтковський/ УНІАН, скрін

У Кремлі уже досить серйозно обговорюють варіант, щоб усунути російського диктатора Володимира Путіна від влади. І щоб це зробити "пом’якше", там готуються повідомити, нібито він захворів, після чого тимчасово передати владу Раді безпеки країни-агресорки РФ.

Такий варіант озвучив російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі телемарафону "FreeДом", посилаючись на слова свого джерела у Кремлі.

"Моє джерело у Москві все більш наполегливо повторює, що це все більш серйозно обговорюється чекістською верхівкою в бункері… Можу навіть назвати прізвище – висуває цю ідею Ковальчук. Ну, це єдина людина, на яку Путін дивився знизу вверх. Такий голова ідеологічної чекістської мафії, ідеолог війни", – каже Піонтковський.

За словами політолога, Ковальчук запропонував найм’якіший варіант відходу від справ для російського президента.

"Пропонував варіант, найбільш м’який для Путіна, який рятуватиме Путіна. Це наступний варіант: оголошується, що Путін захворів, і на час його хвороби його повноваження тимчасово передаються колективному органу – Раді безпеки. Ось ця версія стає все більше такою домінуючою. І я думаю, що завтра, коли Путін повернеться із Самарканда зганьбленим, вона буде дуже на порядку денному", – зазначає Піонтковський.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді присоромив главу Кремля Володимира Путіна за війну проти України. Керівнику російської держави нібито стало соромно і він заявив про, мовляв, готовність до миру з Києвом.

Також раніше російський президент Володимир Путін уже почав скиглити на міжнародному рівні про те, що Україна відмовляється від переговорів і хоче поставити крапку у війні на полі бою. Про це він почав говорити під час тієї ж самої зустрічі з прем'єр-міністром Індії.

При цьому всьому Путін вкотре заявив, нібито війна проти України "іде по плану". До того ж диктатор ще й зазначив, що цей план "не підлягає коригуванню".

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