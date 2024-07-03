Побачив протези і втік: в Одесі відвідувач ветклініки облаяв ветерана

Ветеран російсько-української війни зазначає, що такі випадки є ілюстрацією підводних каменів на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи.

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В Одесі відвідувач ветклініки облаяв ветерана через наявність протезів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В Одесі відвідувач ветклініки із застосуванням нецензурної лексики облаяв лікаря-ветеринара та ветерана ЗСУ Олексія Притулу через наявність у нього протезів. Про цю історію розповів сам ветеран у своєму Instagram і опублікував відповідне відео.

Сьогодні, 3 липня, о 10:28 під час звичайного робочого ранку Олексія Притули у ветеринарній клініці Одеси стався інцидент. У кабінет лікаря-ветеринара зайшов чоловік у червоній футболці разом із білим пуделем.

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відео дня

Фото: скріншот

Спочатку відвідувач не помітив, що Притула втратив обидві ноги внаслідок поранення, оскільки лікар сидів за робочим столом. Через кілька секунд лікар повернувся до відвідувача, коли той запитав, чому лікар не встає, щоб оглянути собаку.

Лише тоді чоловік зрозумів, що ветеринар є ветераном ЗСУ, і почав його ображати. Згодом відвідувач вийшов з кабінету.

Фото: скріншот

Відео інциденту можна подивитись ТУТ.

"Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Зі мною це, ну прям, одиночний випадок. Поки що", - зазначив військовий.

Крім того, він наголосив, що вже знає ім'я цього чоловіка та його контактні дані.

"Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю "людину" вкрай малоймовірно. Та нехай стане відомим", - написав Олексій Притула у своєму дописі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 червня в Києві біля зупинки "Куренівка" двоє чоловіків напали на волонтерку, яка поверталася додому з Майдану Незалежності після прощання з госпітальєркою Іриною Цибух (позивний Чека). Нападники викрикували українофобські заяви і погрожували російськими військами у столиці.

У Дніпрі 20 червня сталася словесна перепалка між колишнім військовим та Тищенком. Павлов висловив невдоволення тим, що невідомі люди без причини одягнули військову форму, балаклави та носили зброю. У цей час він гуляв вулицею зі своєю новонародженою дитиною.

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