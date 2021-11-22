Побачив здобич та вистрілив: мисливець підстрелив бабусю і дитину на Тернопільщині

Мисливець поранив жінку та її внучку / truehunter.ru

На Тернопільщині неподалік села Свидове Чортківського району чоловік під час полювання поранив 61-річну жінку та 7-річну дитину.

Інцидент стався 21 листопада близько полудня, медиків на місце викликали самі мисливці, повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Мисливці до Чортківщини приїхали з Франківської області для полювання на зайців. Один з чоловіків побачив здобич та вистрілив. Однак він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх, і дробинки потрапили в людей.

Поранення отримали жінка та її семирічна внучка. Вони йшли на кладовище вздовж поля. Постраждалих від смерті врятував зимовий одяг - вони отримали легкі тілесні ушкодження.

читайте такожУ Луганській області 17-річний влаштував стрілянину з рушниці по дітях і важко поранив дитинуВ ході перевірки стало відомо, що дозволи на полювання у чоловіків були, документи на зброю теж. Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з ч.1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Раніше ми повідомляли, що в Чигирині Черкаської області мисливець випадково підстрелив чоловіка. 43-річний мисливець отримав поранення в живіт. Потерпілого швидко доставили в лікарню і прооперували.

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