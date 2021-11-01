Стріляв у дичину, а влучив у підлітка: на Вінниччині мисливець з рушниці підстрелив хлопчика

На Вінничині мисливець підстрелив хлопчика / vn.npu.gov.ua

У неділю, 31 жовтня, у Вінницькій області стався серйозний інцидент – мисливець поранив з гладкоствольної рушниці 14-річного підлітка. Його госпіталізували в найближчу лікарню з непроникливим вогнепальним пораненням грудної клітини та голови.

Як інформує пресслужба обласної поліції, провівши першочергові заходи, поспілкувавшись із молодиком, встановили, що поранення потерпілий отримав у результаті рикошету заряду дробу під час полювання 26-річного односельця на пернату дичину.

У поліції додали, що тілесні ушкодження хлопчик отримав під час прогулянки з собакою поблизу водойми за межами села, де полював чоловік.

"Працівники поліції встановили, що поранення потерпілий отримав внаслідок рикошету заряду дробу під час полювання 26-річного односельця на пернату дичину. Зареєстрована зброя у мисливця вилучена", – йдеться у повідомленні.

Зареєстровану зброю у мисливця вилучено. Таке кримінальне правопорушення карається позбавленням волі строком до двох років.

Зареєстровану зброю у мисливця вилучено / vn.npu.gov.ua

Нагадаємо, на початку вересня ЗМІ писали, що в одній зі шкіл Полтави 19-річна дівчина з арбалета поранила двох вчителів. Слідству затримана розповіла, що до стрільби її підштовхнув сон. Начебто вона мала когось вбити. Щоправда, слідчі досі чекають результатів експертиз – чи була зловмисниця під дією алкоголю, наркотиків та взагалі психічно здорова.